Il ritorno a casa dei Fantastici Quattro

I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Con qualche giorno di anticipo rispetto al Superbowl, che almeno inzialmente avrebbe dovuto fare da cassa di risonanza per l’evento, i Marvel Studios hanno diffuso il primo trailer ufficiale di Fantastic Four: First Steps, nuova incarnazione cinematografica del gruppo di eroi, questa volta realizzata interamente dalla major della Casa delle Idee.

Il trailer è arrivato online dopo un lungo countdown, in cui i Marvel Studios hanno sfruttato in maniera brillante l’atmosfera anni ’60 della pellicola con una finta trasmissione live della Fondazione Futuro dal centro di lancio di un razzo (quello dei Fantastici Quattro), per poi successivamente passare la linea a una diretta streaming di pochi minuti che ha visto la presenza degli attori Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, i quali dopo qualche domanda di rito e circondati da decine di fan, hanno presentato il primo teaser.

Il filmato, della durata di 1 minuto e 38 secondi, ci accompagna all’interno del Baxter Building presentandoci i vari personaggi, tra cui un first look di Ben Grimm (realizzato in motion capture) davvero impressionante, alimentato anche da alcune sequenze toccanti dell’amabile Cosa dagli occhi blu, per poi continuare con altre scene in cui viene fortemente sottolineata l’importanza per questi quattro eroi di essere, prima di tutto, una famiglia.

Il tutto attorniato da una atmosfera classica e moderna al tempo stesso davvero accogliente, che fa fin da subito presagire come la pellicola, da tempo attesa dagli appassionati, possa rivelarsi una delle sorprese dell’estate cinematografica. Oltre alla parte intima e profonda della first family, il trailer non dimentica l’azione grazie ad alcune sequenze in cui vediamo i vari poteri del team, per poi concludersi con la comparsa del gigantesco Galactus (Ralph Ineson), la cui ombra si staglia minacciosa sulla New York di questo universo alternativo.

È probabile, comunque, che i Marvel Studios, come le altre major, abbiano in mente di sfruttare appieno la settimana del superbowl ed è quindi auspicabile che durante l’evento sportivo venga trasmesso uno spot con altre sequenze inedite, spingendo ancora di più una campagna promozionale che, già da qualche mese, si è rivelata azzeccata. Una strategia confermata anche dalla grande attesa che ha circondato l’uscita del trailer, assimilabile per partecipazione online del pubblico a quella che ha riguardato colui che sarà, nelle sale, il grande rivale dei Fantastici Quattro, ovvero Superman.

Captain America: Brave New World

Mentre la campagna promozionale dei Fantastici Quattro muove i suoi primi passi, quella riguardante il nuovo film sull’eroe a stelle e strisce interpretato da Anthony Mackie è ormai alla fase finale, con le ultime partnership e iniziative che vengono alla luce in questi giorni.

È il caso di Topgolf, società di intrattenimento sportivo con sede a Dallas, che ha lanciato una nuova esperienza con un gioco driving range basato su Captain America: Brave New World.

Topgolf ha annunciato che un gioco a tempo limitato ispirato alla pellicola è disponibile in tutte le sedi Topgolf degli Stati Uniti dal 1° febbraio al 13 aprile, accompagnata inoltre da una lotteria nazionale.

Questa collaborazione unisce l’eccitazione e l’eroismo del Marvel Cinematic Universe con il gameplay divertente, sociale e innovativo per cui Topgolf è noto – ha affermato il vicepresidente di Global Partnerships & Games Rodney Ferrell in una dichiarazione – Insieme, abbiamo creato un’esperienza indimenticabile in cui i fan di tutte le età possono incanalare il loro eroe interiore mentre si divertono a Topgolf, e siamo entusiasti di vederla prendere vita.

I giocatori saranno trasportati nella capitale della nazione, Washington, dove faranno squadra con Capitan America per far salire alle stelle il loro punteggio