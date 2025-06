Il merchandise di Superman e Fantastic Four

Superman

In vista dell’uscita di Superman, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha annunciato nei giorni scorsi una serie di nuovi prodotti dei suoi partner globali dedicati al film diretto da James Gunn, tra cui Spin Master, Mattel, Funko e McFarlane Toys.

Spin Master ha presentato due giocattoli ispirati al film: il Kaiju Slime Battle, con un mostro Kaiju da 30 cm e un Superman da 15 cm, e Up in the Sky! Flying Krypto, un giocattolo del supercane amico di Superman da 19 cm, entrambi disponibili in autunno.

Mattel ha presentato il playset Imaginext Superman Kaiju Clash, disponibile dal 1° giugno, e un gioco di carte UNO a tema Superman, con grafiche ispirate ai personaggi e alle scene del film e una speciale regola “Kryptonite” che prevede che un giocatore prenda tutte le carte verdi da ogni mano.

McFarlane Toys ha presentato la sua prima serie di action figure DC Multiverse ispirate al film che comprendono Superman, Krypto, Metamorpho e il Kaiju. Ha inoltre annunciato una linea DC Super Powers in stile retrò con personaggi come Superman, Lanterna Verde Guy Gardner, Mr. Terrific e Metamorpho, insieme a un set da gioco riguardante la mitica Fortezza della Solitudine.

Infine, Funko ha lanciato la sua prima serie di personaggi Pop! Vinyl, con ovviamente l’uomo d’acciaio ma anche Lois Lane, Krypto e Lex Luthor, oltre a un Superman volante di dimensioni gigantesche e un portachiavi Funko Pocket Pop! di Superman.

Intanto, Warner e Dc Studios hanno lanciato nei giorni scorsi una interessante iniziativa per fare vincere ad alcuni fortunati spettatori americani i biglietti per l’anteprima mondiale del film che si svolgerà a Los Angeles il prossimo 7 luglio.

A partire da mercoledì 18 giugno 2025, i fan potranno recarsi nelle proprie fumetterie di fiducia per acquistare un’edizione speciale in polybag di Adventure Comics n. 210, albo in cui venne introdotto per la prima volta Krypto, e avere la possibilità di scoprire “il biscotto d’oro di Krypto” che permetterà di andare alla attesa anteprima.

Questo concorso conferma, ancora una volta, come il personaggio di Krypto stia diventando centrale per la campagna promozionale, elemento questo di cui avevamo parlato in una precedente puntata di questa rubrica

I Fantastici Quattro – Gli Inizi

Dopo la diffusione del secondo trailer ufficiale, la campagna promozionale del nuovo film con protagonista il famoso quartetto sta entrando sempre più nel vivo, concentrandosi in particolare sul merchandise e il licensing, che vedrà nelle prossime settimane il lancio dei prodotti basati sulla pellicola Marvel Studios.

È il caso della linea Funko Pops, i cui pre-ordini sono già disponibili da alcuni giorni sulla piattaforma Amazon, con i pupazzetti raffiguranti tutti i principali personaggi, tra cui è da segnalare anche il piccolo Franklin Richards, elemento questo fondamentale per la trama.

Oltre alla linea Funko, sono anche da citare i portachiavi e, soprattutto, una delle partnership più importanti, ovvero quella tra i Marvel Studios e Snapple, società specializzata in tè e bevande a base di succo di frutta di proprietà di Keurig Dr Pepper, con sede nel Texas. Il marchio ha una notevole fama grazie a vari riferimenti alla cultura pop, inclusi programmi televisivi e, in questo caso, sfrutterà fortemente il fantastico quartetto grazie ad alcune bottiglie create appositamente e raffiguranti Susan, Johnny, Ben e Reed.

La collaborazione con Snapple vede anche la realizzazione di un annuncio pubblicitario in realtà aumentata per dispositivi mobili che celebra la partnership del brand con il film Marvel e in particolare con il Divoratore di Mondi, Galactus. Interagendo con gli elementi interattivi dell’annuncio, il personaggio interpretato nella pellicola da Ralph Ineson viene mostrato in tutto il suo splendore in primo piano. Ma se il pubblico è desideroso di vederlo per intero, è stato approntato anche un minigioco interattivo che fa proprio questo, mostrando l’intera parte frontale di quello che è il villain principale.

La fattoria degli animali

Goodfellas Animation si sta occupando delle vendite internazionali dell’adattamento animato di Andy Serkis de La fattoria degli animali, basato sull’iconico racconto di George Orwell.

La società ha presentato il film agli acquirenti a Cannes nei giorni scorsi, in vista della sua anteprima mondiale all’Annecy International Animation Film Festival di giugno.

Per la pellicola Serkis ha riunito un cast vocale composto da Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Steve Buscemi, Glenn Close, Laverne Cox, Kieran Culkin, Woody Harrelson, Jim Parsons, Andy Serkis, Kathleen Turner e Iman Vellani.

La storia segue un gruppo di animali da fattoria che si ribellano ai loro padroni umani e prendono il controllo della fattoria, solo per affrontare nuove sfide sotto il dominio di un astuto maiale di nome Napoleone (Rogen). Mentre i loro problemi si intensificano, gli animali scoprono che la rivoluzione è solo l’inizio e devono trovare il coraggio di affrontare Napoleone e salvare la Fattoria degli Animali.