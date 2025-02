I Thunderbolts e l’ombra di Sentry, Superman punta su Krypto

Thunderbolts

Dopo alcuni giorni monopolizzati dall’uscita del primo teaser trailer de I Fantastici Quattro – Gli inizi, i Marvel Studios hanno continuato a sfruttare la scia lunga del superbowl, diffondendo durante l’evento sportivo un nuovo trailer di Thunderbolts*, pellicola su cui la major sta evidentemente puntando fortemente, visto che il nuovo filmato promozionale è il quarto in pochi mesi.

Sulle note di Nothing’s Gonna Stop Us Now degli Starship, il trailer riprende alcune tematiche già accennate in Captain America: Brave New World ora nelle sale, ovvero l’assenza degli Avengers, elemento questo sollevato dal personaggio di Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) nel corso di quella che appare la seduta di una commissione governativa.

Il filmato in seguito amplifica la tematica dei Thunderbolts come gruppo disfunzionale messo insieme in maniera forzata (o forse con l’inganno) dalla subdola funzionaria governativa, mentre per la prima volta la major inizia a svelare qualcosa su colui che sarà il villain principale della pellicola: Sentry (Lewis Pullman).

A questo proposito la scelta di non mostrare completamente il personaggio, di cui sentiamo la voce e intravediamo una veloce silhouette nei cieli di New York, oltre a vederlo conciare per le feste il team di anti-eroi, è funzionale al pubblico generalista, che probabilmente ignora il rapporto tra l’inerme Bob, il suo alter ego Sentry e la sua altrà metà oscura, Void, che probabilmente prenderà il sopravvento nella parte finale del film.

Oltre questo, a giocare un ruolo come sempre centrale è la Yelena Belova interpretata da Florence Pugh, la quale sottolinea nel trailer il fatto che nessuno di loro sia un eroe, un elemento che probabilmente porterà a una ulteriore evoluzione della sorella di Natasha, apparsa finora come alla ricerca di un suo ruolo dopo la morte di quest’ultima.

Altro fattore da sottolineare è quello riguardante un personaggio che del gruppo fa parte, Taskmaster (Olga Kurylenko), ma che nel corso del trailer sembra sparire soprattutto nelle sequenze riguardanti il cliffhanger del film, lasciando in sospeso alcune domande sul fato del complicato personaggio visto per la prima volta in Black Widow.

Superman

Nonostante l’uomo d’acciaio interpretato da David Corenswet non sia comparso con uno spot del nuovo film al Superbowl, l’evento sportivo americano è stato comunque sfruttato a suo modo da Warner Bros. Discovery, la quale ha approffittato di un altro evento in contemporanea che vede protagonisti dei cuccioli per promuovere la pellicola sull’eroe DC Comics.

Durante la trasmissione “Puppy Bowl”, infatti, il regista James Gunn ha consegnato un messaggio personale ai fan, accompagnato dal suo cane Ozu, che ha ispirato la rappresentazione di Krypto nel film Superman, sottolineando così il ruolo principale che il fedele compagno canino di Superman avrà nella pellicola. Allo stesso tempo, la major ha annunciato una linea di merchandise ispirata a Krypto, che va dai calendari alle tazze fino a indumenti anche per gli amici a quattro zampe.

I prodotti sono già disponibili presso DC Shop sul sito di DC Comics. I prodotti di abbigliamento e i nuovi poster artistici con Krypto possono essere acquistati anche presso Hot Topic in Nord America e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Australia, India e Giappone.