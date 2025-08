Il Brand New Day di Spider-Man prende forma

Spider-Man: Brand New Day

Con l’inizio della lavorazione nei giorni scorsi a Glasgow, in Scozia, Sony e Marvel Studios hanno subito approfittato dell’occasione per fornire al pubblico una prima, timida occhiata alla quarta pellicola sull’arrampicamuri, mostrando un brevissimo teaser con i dettagli del nuovo costume indossato da Peter Parker a cui successivamente se ne è aggiunto un altro, con l’attore Tom Holland in costume, una scelta fatta probabilmente per evitare che il “nuovo abito” fosse fotografato dai paparazzi sul set rovinando così l’annuncio ufficiale.

Alla fine di Spider-Man: No Way Home, vi era una sequenza in cui Peter Parker si aggira svolazzando per New York City con un costume che ricordava quello classico rosso e blu acceso dei fumetti, a cui si aggiungeva un ragno nero che richiamava proprio quello degli albi originali. Il teaser diffuso dalle due major va in questa direzione, che è anche quella vista nelle precedenti incarnazioni cinematografiche con protagonisti Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Oltre a questo, altro elemento, decisamente più importante, è stato la conferma ufficiale della presenza nel film dell’attore Mark Ruffalo, che riprenderà così il ruolo di Bruce Banner/Hulk al cinema per la prima volta dalla sua apparizione in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, a cui è seguita comunque una comparsata nella serie tv She-Hulk: Attorney at Law.

La presenza di Ruffalo ricalca le atmosfere dei precedenti tre capitoli, che hanno visto l’alter ego di Peter Parker affiancato da alcuni dei personaggi cardine del Marvel Cinematic Universe, in quella che è diventata una sorta di versione cinematografica dei classici Marvel Team-Up a fumetti. Un team-up che diventa doppio, vista il già confermato ingresso nel cast, alcune settimane fa, di Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, negli ultimi tempi impegnato a tempo pieno con il personaggio visto che dopo avere ultimato le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again, ha preso parte proprio di recente alla lavorazione dello special dedicato al vigilante Marvel. Una immersione decisamente forte che anticipa una impronta non indifferente del personaggio nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Altro dettaglio interessante è il ritorno dell’attore Michael Mando nel ruolo dello Scorpione, personaggio intravisto brevemente nel primo capitolo diretto da Jon Watts, e che questa volta vedremo probabilmente in una versione molto fedele a quella dei fumetti. Il villain è uno dei più interessanti nel pantheon di avversari di Spidey, soprattutto per il background narrativo inerente la sua origine, che potrebbe però essere differente sullo schermo rispetto a quella dei comics e quindi senza l’ausilio di un J. Jonah Jameson, anche a causa dell’introduzione precedente del character, presentato già in carcere. Un fattore comunque evidente è che lo Scorpione non sarà il villain principale della pellicola, visto che in questo senso niente è stato ancora confermato sulla nemesi principale, che indiscrezioni indicano essere Mister Negativo.

Questi annunci diffusi così a ridosso della produzione, comunque, fanno emergere alcune considerazioni. Evidentemente la sceneggiatura non è al momento del tutto completa, cosa evidenziata dalla ridda di indiscrezioni e rumors dei mesi scorsi, che fanno capire come anche il cambiamento della data di uscita di Avengers: Doomsday abbia giocato un ruolo importante, anche se non è da escludere che le due major vogliano semplicemente nascondere elementi centrali della trama e quindi stiano fornendo dettagli al lumicino. Una segretezza però non completamente riuscita nei confronti di Ruffalo, in quanto il nome dell’attore e un suo coinvolgimento diretto erano dettagli che circolavano già da tempo.

Ma in quale veste vedremo Hulk? Come noto, l’alter ego di Bruce Banner ha da tempo acquisito la personalità di un Golia Verde intelligente e non più rabbioso, una evoluzione vista anche nei fumetti, che però potrebbe essere di ostacolo in una pellicola che avrà un imprinting decisamente volto all’azione. Non è da escludere che potremmo vedere riemergere la personalità più scomoda dell’alter ego del famoso scienziat, o che al contrario lo Smart Hulk possa condividere l’azione senza dovere essere trascinato dalla forza bruta.

La presenza, comunque, di due attori del peso di Ruffalo e Bernthal fa aumentare la curiosità nei confronti della pellicola diretta da Destin Daniel Cretton, che già da ora si rivela interessante e che potrebbe nascondere altri importanti cameo e sorprese al momento non resi noti, e che solo il tempo ci porterà a scoprire. All’uscita della pellicola manca un anno, e probabilmente Sony e Marvel Studios hanno ragionato in maniera tale da volere sorprendere tutti con un film sull’arrampicamuri decisamente diverso dal solito, soprattutto perché sarà nelle sale pochi mesi prima della partenza della nuova saga principale del MCU.