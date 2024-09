Il 7/8 settembre arriva Terni Comics 2024

Comunicato stampa

Manca pochissimo ormai alla seconda edizione del Terni Comics, che ha annunciato il programma completo della manifestazione che si terrà il 7 e 8 settembre presso il PalaTerni. L’edizione di quest’anno offre una vasta gamma di eventi che coinvolgeranno gli ospiti nazionali e internazionali presenti in fiera, assicurando intrattenimento per tutti gli appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo e cultura pop.

Il Main Stage sarà animato da interviste e attività che coinvolgeranno i nomi di punta della fiera: gli streamer Dario Moccia, Poly e Mario Sturniolo, il doppiatore e youtuber Maurizio Merluzzo, i maestri del fumetto Sara Pichelli e Glenn Fabry, il podcaster Mr. Marra, gli influencer Il Rosso e BoroBoro, un’avvincente sessione di gioco di ruolo dal vivo guidata dal conduttore radiofonico Francesco Lancia e il contest dedicato al mondo del Cosplay, condotto dalla cosplayer Ambra Pazzani.

Eventi anche nell’Area Videogames che, quest’anno, si fa più protagonista della fiera. Oltre alle postazioni dove poter giocare liberamente con pc e console, ci saranno eventi di coaching, talk e tornei che vedranno protagonisti gli streamer e pro-player Pow3r, Marinoski, SavyUltras e KasumiSen.

L’Area Conferenze e la Sala Talk ospiteranno una vasta gamma di eventi dedicati al doppiaggio, al fumetto, al mondo del cosplay, a quello dei giochi da tavolo e presentazioni di libri mentre l’Area Fantasyeval, dedicata al mondo fantasy e medievale, ospiterà spettacoli bardici, di scherma medievale e in stile Star Wars, oltre a workshop dedicati al mondo degli effetti speciali e del trucco di scena.

Ricordiamo che è già possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per il Terni Comics in prevendita sul sito ufficiale della fiera www.ternicomics.it/biglietti e che sarà possibile acquistare i biglietti direttamente in cassa nei giorni dell’evento.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.ternicomics.it.