I Marvel Studios guardano lontano, il merchandise di Creature Commando

Marvel Studios

Con l’annuncio, reso noto nei giorni scorsi, del rinvio definitivo di Blade e delle date di uscita di tre nuovi lungometraggi (ancora senza titolo), i Marvel Studios sanciscono ufficialmente la nuova politica di tre progetti all’anno, mettendo allo stesso tempo ordine per quanto riguarda la pellicola sul cacciatore di vampiri.

Il progetto, che avrebbe dovuto vedere protagonista l’attore premio Oscar Mahershala Alì, era rimasto ancorato con disperata forza alla data di uscita di novembre 2025, ma i continui slittamenti dovuti anche a cause di forza maggiore (gli scioperi degli sceneggiatori dei mesi scorsi) e i gli abbandoni di alcuni registi, a cui si sono aggiunte le varie riscritture della sceneggiatura, avevano ormai trasformato quel traguardo come un miraggio impossibile da raggiungere. La consolazione rimane quella che la major sia così determinata a fare un buon film, come già dichiarato più volte da Kevin Feige, da correre il rischio di rimandare l’adattamento ancora per un lungo periodo. Resta da vedere comunque se, nel dietro le quinte, Alì sia disposto ad aspettare ancora, anche perchè l’attore al momento ha raggiunto la soglia dei 50 anni.

Detto questo, e guardando con attenzione alle date annunciate nei giorni scorsi riguardanti tutte il 2028, è possibile che uno dei progetti ancora senza titolo sia probabilmente il nuovo film degli X-Men, che rientra appieno nella finestra di produzione. Il progetto dallo scorso maggio è ufficialmente in fase di sviluppo, con lo sceneggiatore Michael Lesslie coinvolto nella stesura della prima bozza dello script. Un lavoro che potrebbe richiedere ancora qualche mese di tempo e certamente una rotazione di Lesslie con altri colleghi per eventuali revisioni prima della scelta di un regista.

Altro elemento fondamentale da sottolineare è che questo nuovo calendario di uscite è il primo vero annuncio dei Marvel Studios dal San Diego Comic-Con, ovvero dal mese di luglio, e dalla ufficializzazione del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino.

Tre mesi in cui, oltre a fare calmare le acque dopo l’inaspettata notizia, è possibile che la dirigenza abbia iniziato a guardare oltre alla saga del Multiverso pianificando già il nuovo status quo del Marvel Cinematic Universe che verrà. In questo frangente, comunque, sarebbe auspicabile che la major non ripeta i medesimi errori del dopo Endgame, quando furono presentate (attraverso le scene post-credits) numerose sottotrame che, col passare del tempo, non sono state ancora affrontate nè risolte. Negli ultimi mesi però è apparso evidente come la major abbia messo mano alle problematiche createsi negli ultimi anni risolvendole in gran parte e facendo intuire al tempo stesso che stavolta la pianificazione sarà più attenta ai dettagli e alle esigenze produttive, senza volere quindi strafare in quantità. D’altronde il 2024 ha dimostrato che la major, nonostante una sola uscita presente nelle sale, sia riuscita a mantenere il predominio sul box office e sul pubblico, anche se la vera sfida è fissata per il 2025.

Creature Commando

Come abbiamo scritto solo qualche puntata fa, i DC Studios e La Warner si stanno muovendo attivamente per attirare l’interesse del pubblico verso il nuovo DC Universe cinematografico e televisivo attraverso il licensing.

Creaure Commando, la nuova serie animata che sarà lanciata il prossimo 5 dicembre su HBO Max e inizio ufficiale del nuovo universo, sarà il primo progetto che vedrà il DC Shop di Warner Bros. Discovery e i partner chiave dare il via alla nuova era, offrendo ai fan il primo abbigliamento ufficiale ispirato allo show animato per adulti scritta e prodotta da James Gunn. Oltre a questa linea sono già disponibili anche i preordini per i nuovi oggetti da collezione di Funko e McFarlane ispirati ai personaggi della prossima produzione DC Studios e Warner Bros. Animation che saranno lanciati prima del debutto della serie.

La linea di figure Funko Pop! include The Bride, Dr. Nina Mazursky, Dr. Phosphorus, G.I. Robot, Weasel ed Eric Frankenstein. I preordini sono disponibili sul sito ufficiale di Funko.

McFarlane Toys ha creato invece una nuova statua in resina in scala 1:8 raffigurante il personaggio di Weasel.

La diffusione di tali prodotti sarà effettuata attraverso DC Shop, rivenditore ufficiale di DC Comics e il primo a offrire ai fan abbigliamento ispirato a Creature Commandos, il cui primo lotto di magliette è un’anteprima di una collezione più ampia, che verrà diffusa più avanti.

Nessie Junior

In vista dell’American Film Market che si svolgerà a Las Vegas, di cui parleremo più ampiamente tra qualche settimana, alcune società si stanno già preparando all’evento e alla presentazione dei propri progetti agli eventuali acquirenti.

È questo il caso di Epsilon Film e di Nessie Junior, film di animazione in CGI basato sulla storia del mostro di Loch Ness, la creatura mitica che ha incantato i turisti nelle Highlands scozzesi sin da quando è stata, presumibilmente, avvistata per la prima volta.

Il film ha come protagonista un pescatore locale, Mylo, che gestisce uno spettacolo turistico sul mostro di Loch Ness sulle rive del lago e che afferma di essere stato attaccato dalla creatura. La figlia adolescente, Kellina, non crede alle sue storie, né crede a nessuno dei miti di Loch Ness, ma tutto cambia quando incontra un vero, giovane Nessie di nome Fin.

Il progetto vede coinvolti in veste di produttori Matthias Drescher e Ulrich Schwarz, mentre Robert Chandler partecipa come produttore esecutivo.