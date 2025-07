Human Machine: l’era post-industriale secondo Nicola Stradiotto

Gatti Sciolti è una collana che Eris Edizioni ha inaugurato nel 2024, pubblicando sia fumetti autoconclusivi, come Deadline party di Alessandro Ripane e Black Light di Officina Infernale, sia serie con più capitoli, come Scuola di butch di Percy Bertolini, in entrambi i casi in formato tascabile e a prezzo contenuto. Nella primavera 2025 si aggiunge un nuovo titolo: Human Machine di Nicola Stradiotto.

Nel 2100, in piena era post-industriale, uno scienziato pazzo fabbrica uomini-macchina pronti a imperversare per strade altrimenti deserte con l’intento di invadere il mondo. Come durante il lockdown conseguente alla pandemia da Covid-19, le persone sono chiuse in casa, anestetizzate e incapaci di reagire… ma nel racconto di Stradiotto i fatti si sviluppano in modo diverso attraverso una galleria di splash-page in cui bianco, nero e blu danno vita a volti, mezzi busti, edifici, armadietti, tavole, sedie, astronavi, creature ibride, lapidi e congegni tecnologici.

Human Machine è un fumetto di fantascienza aspro, spietato, inquietante, spigoloso e fulmineo: la narrazione procede veloce e ineluttabile verso una sconfitta improvvisa e inaspettata ben espressa dalla metafora di una candela che si consuma gradualmente fino a spegnersi.

L’artista veneto graffia alcune tavole per disegnare facce di esseri che urlano, ridono, si arrabbiano, aspettano e tacciono. In particolare colpiscono quelle in cui gli occhi sono sostituiti da scarabocchi e le bocche sono spalancate o i denti digrignati.

Un fumetto “senza peli sulla lingua”, come da intenzioni dell’editore, che aiuta a riflettere sulla deriva che parte dell’umanità sta prendendo.

Abbiamo parlato di:

Human Machine

Nicola Stradiotto

Eris Edizioni, 2025

80 pagine, brossurato, colori – 6,00 €

ISBN: 9791280495938