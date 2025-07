Hawkeye: Jeremy Renner vuole una seconda stagione

Intervistato da Empire, l’attore Jeremy Renner si è detto sicuro di un suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Clint Barton/Occhio di Falco, di cui spera di realizzare una seconda stagione di Hawkeye.

Sono sempre felice di essere in quel mondo, amico – ha detto riferendosi al MCU – Adoro tutti quei ragazzi, adoro il personaggio. Sono sicuro che alla fine faremo una seconda stagione e faremo altre cose. E sarei felice di farlo. Il mio corpo si sta preparando per qualcosa del genere. Non so se qualcuno voglia vedermi in calzamaglia, ma il mio corpo starà benissimo in calzamaglia.

Ecco dove sono ora. Sono più del 150% di quello che ero prima dell’incidente. Avere salute e benessere al centro della mia vita, è questo che mi ha riportato in forma. E anche invecchiando, mi sento più forte di prima. Ho qualche problema, problemi ai tendini e alcune limitazioni di flessibilità e mobilità, ma ho dedicato molto tempo a migliorare e diventare più forte, e non lo farei se non fossi stato schiacciato.