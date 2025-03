Gli incontri di Lucca Collezionando 2025

Comunicato stampa

Il programma di Lucca Collezionando 2025 è davvero senza precedenti, la fiera infatti sarà suddivisa in quattro aree specifiche situate in punti strategici del Polo Fiere di Lucca, con un’offerta ricca e variegata. Dopo l’annuncio degli oltre 170 espositori e più di 120 ospiti, l’appuntamento fieristico previsto per sabato 22 e domenica 23 marzo diventa sempre più imperdibile.

La SALA INCONTRI ALFREDO CASTELLI, al centro del piano terra del Polo Fiere, sarà il cuore del dibattito legato al mondo comics. Da non perdere gli incontri con le community come AMys (Martin Mystere), Papersera (con Teresa Radice, Stefano Turconi e Davide Cesarello), l’Associazione per Mille Scalpi – Forum SCLS, gli attesi Galà degli Oscar Zagoriani con il Forum Zagor Te Nay e gli autori zagoriani. E ancora il focus per i 25 anni di Dampyr, il racconto dell’evoluzione di Sprayliz con Luca Enoch, la consegna del Premio Omino Bufo a Pera Toons e la presentazione dell’Archivio Staino. Da non perdere la “Press Factory”, serie di eventi che vedranno protagonisti Mario Natangelo, Marco Rizzo, La Tram, Shannice Alogaga, Yasmina Pani, Daniele Caluri e alcuni dei maggiori esponenti della critica fumettistica italiana, i giornalisti Riccardo Corbò, Luca Raffaelli, Luca Valtorta, Davide Papini (incontri promossi da Lucca Collezionando in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana e Circolo della Stampa di Lucca).

Per chiacchierate slow con artiste e artisti bonelliani, con uno dei più grandi maestri della fantascienza italiana e con il sempre più apprezzato format promosso dai Paguri, il punto di ritrovo è l’AREA LOUNGE al piano terra, che ospita anche i punti ristoro della fiera.

E per i “cercatori di unicità” a caccia delle esclusive di Lucca Collezionando, il PALADEDICANDO è il posto giusto: quindici momenti con autori e autrici per ottenere una serie di stampe timbrate, numerate e autografate da conservare nella cartellina realizzata ad hoc con l’immagine del poster di Alice Milani.

Salendo al primo piano, per gli amanti di tutte le sfumature del mondo Games e dei tornei da non perdere lo spazio SALI E GIOCA con il suo ricco programma di incontri. E durante la due giorni, l’area ospiterà anche il Bazar del Gioco Usato, la Ludoteca Vintage, dimostrazioni di Magic: The Gathering e Vampire: The Eternal Struggle, la palestra di dimostrazioni Pokémon Tcg, giochi di ruolo, dimostrazioni di giochi di miniature e wargames, la palestra di colorazione di miniature, la scuola di modellismo e robot di carta.

Sempre al primo piano un nuovo spazio sarà interamente dedicato ai più piccoli: l’area TOPLAB sarà infatti il cuore delle attività dedicata ai bambini e ragazzi, dagli incontri con studenti e studentesse delle scuole fino allo spazio per colorare. Nelle ore libere di domenica, bambini e bambine potranno colorare i simpatici personaggi di Pera Toons.

Organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Lucca, la fieraoffre un luogo dove poter condividere l’esperienza con la famiglia, in un’atmosfera accogliente e rilassata. I biglietti sono sul sito www.ticketone.it/artist/collezionando/, con promozioni speciali per le famiglie e l’ingresso gratuito per i minori nati dopo il 01/01/2012. L’ampio parcheggio è gratuito, e per chi arriva in treno c’è il collegamento con navetta dalle ore 8 alle 20 da e per la stazione dei treni e il centro storico della città.

A SEGUIRE IL PROGRAMMA COMPLETO

SALA INCONTRI “ALFREDO CASTELLI” (PIANO TERRA)

Sabato 22 marzo

10.00 – Lucca Collezionando 2025 – Cerimonia di inaugurazione

Via all’edizione 2025. Sarà celebrato il maestro della fantascienza Roberto Bonadimani con l’ingresso nella Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Un’occasione per celebrare i 20 anni del fumetto in collaborazione tra Area Performance Onlus e il reparto Pediatria Ospedale San Luca di Lucca.

11.30 – Non solo poster

con ANAFI-Amici del Fumetto, Alice Milani, Sergio Algozzino, Paola Biribanti, Gigia Perfetto (Salone dell’Umorismo di Bordighera). Modera Paolo Gallinari.

Il ruolo delle affiches, strumenti di narrazione e simboli della storia dei festival: dai manifesti del Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera a Lucca Collezionando.

12.30 – Anteprima: 25 anni di Dampyr

con Majo, Nicola Genzianella, Giorgio Giusfredi, introduce Pier Luigi Gaspa

I 25 anni della serie con gli autori storici, e la presentazione in anteprima del numero 301, con un poster esclusivo.

13.30 – Lo Scaffale di Collezionando

con IF Edizioni, Rider Comics e Segni d’Autore, modera Paolo Gallinari

Lo scaffale di Collezionando presenta il crowdfunding Sciuscià e i suoi fratelli, Partigiani e Resistenza nel fumetto (Rider Comics), il nuovo corso della storica “Fumo di China” (IF Edizioni) e l’anteprima del quinto volume di Zululand di Georges Ramaioli (Segni d’Autore).

14.30 – Amys presenta: Il futuro di Martin Mystère

con Carlo Recagno e Luca Del Savio

Nel ricordo di Alfredo Castelli, una chiacchierata con il curatore della serie e con il caporedattore di Sergio Bonelli Editore.

15.30 – Press Factory presenta: Buoni o cattivi – satira e giornalismo: dialogo con Mario Natangelo

con Mario Natangelo, Riccardo Corbò. Introduzione di Federica Di Spilimbergo.

16.30 – Press Factory presenta: Il ruolo della critica nel fumetto

con Riccardo Corbò, Luca Raffaelli, Luca Valtorta. Modera Veruska Motta.

Confronto tra i giornalisti Riccardo Corbò (Rai 3), Luca Raffaelli (Repubblica) e Luca Valtorta (Repubblica) sul ruolo e l’evoluzione della critica fumettistica e dello stato del fumetto in Italia. Interviene Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

17.30 – Papersera presenta: i Premi Papersera

con la community di Papersera, Davide Cesarello, Stefano Turconi, Teresa Radice

18.00 – I pittoreschi comprimari di Zagor

con Oskar, Arturo Lozzi, Anna Lazzarini e altri autori zagoriani

L’Associazione per Mille Scalpi – Forum SCLS incontra i fan dell’avventuroso personaggio bonelliano e alcuni autori e autrici.

Domenica 23 marzo

9.00 – Il Crimine tra fumetto e realtà

con Manuela Antonucci, Claudio Arpaia, Daniele Caluri, Laura Papa e Luca Raimondo. Modera Pier Luigi Gaspa.

Storie di “nera” che mischiano insieme finzione e realtà: un confronto tra un “lupo di strada” e i talenti del fumetto che hanno raccontato crimini con linguaggio dei baloon.

10.00 – Il Forum Zagor Te Nay presenta: Galà degli Oscar Zagoriani

Un evento in puro stile hollywoodiano, in cui il Forum Zagor Te Nay premierà i vincitori dell’annata zagoriana 2024 da poco terminata.

11.30 – Press Factory presenta: Fumetto e politically correct. Part one. Fumetto onesto, fumetto probo (tralalalalla tralallaleru)

con Daniele Caluri, Yasmina Pani e Davide Papini

Costi e conseguenze della narrativa a rimorchio delle tendenze del momento, tra censura e autocensura. Interviene Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games.

12.30 – Press Factory presenta: Fumetto e politically correct. Part two. I limiti delle inchieste di oggi tra graphic journalism e giornalismo

con Marco Rizzo, Shannice Alogaga, LaTram. Modera Davide Papini

Come si racconta oggi l’attualità? Un confronto corale tra la redazione di un quotidiano e gli autori di una rivista di graphic journalism.

13.30 – Lucca Collezionando 2025 – Cerimonia di Premiazione

con Emanuele Vietina, Luca Raffaelli, Luca Valtorta, Riccardo Corbò, Laura Scarpa, Lele Vianello, Dany Orizio, Francesco Natali, Athos Careghi

Cerimonia di consegna dei Premi di Collezionando 2025, preceduti dai Premi Buduàr e della prima edizione del Premio Borzacchini.

14.30 – L’evoluzione della specie: da SprayLiz a… SprayLiz

con Luca Enoch. Modera Luca Valtorta

Luca Enoch e Luca Valtorta tra passato e futuro di uno dei personaggi più amati e irriverenti del fumetto, l’intraprendente graffitara SprayLiz.

15.30 – Mi disegnano così… Pearl, Candy Candy, Marie Curie: donne disegnate da donne

con Alice Milani, Yasmina Pani, Giorgia Vecchini, Laura Zuccheri. Modera Veruska Motta

Celeberrimi personaggi femminili così lontani eppure accomunati dalla mano femminile che li ha disegnati: dall’eroina struggente di Yumiko Igarashi alla Pearl del cartonato texiano di Laura Zuccheri, passando per la vita di Marie Curie interpretata da Alice Milani. In dialogo con la linguista Yasmina Pani.

16.30 – Il Gran Finale di Lucca Collezionando 2025 – Da Bobo a Pera – Archivio Staino: un anno dopo

con Ilaria Staino, Cecilia Poggetti (Hyperborea), Claudio Vanni (Responsabile Relazioni Esterne UniCoop Firenze), Vincenzo Bonelli (Associazioni Amici di Bobo e dintorni).

Aggiornamenti e prime schermate sull’Archivio Digitale Sergio Staino, iniziativa lanciata lo scorso anno proprio a Collezionando.

– Cerimonia di consegna del Premio Omino Bufo 2025 a Pera Toons

con Pera Toons, Emanuele Vietina, Luca Raffaelli e Luca Valtorta.

La prima edizione del premio voluto da Alfredo Castelli e dedicato a un giovane o una giovane portabandiera dell’umorismo italiano. Due grandi giornalisti e critici del fumetto dialogano con il vincitore 2025: il campione di vendite e di risate Pera Toons.

AREA LOUNGE (PIANO TERRA)

Sabato 22 marzo

11.00 – EVENTO RISERVATO SCUOLE – Cavolo che Fico! Cooking Show

con Cristiano Tomei e Cristiana Dani

Foodmetti presenterà Cavolo, che fico!, il progetto di promozione alimentare per le scuole primarie della Toscana, nato dalla collaborazione con Area Performance ODV e Lucca Comics & Games, e promosso e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana

13.30 – Dany Orizio: trent’anni di arte fantasy

con Dany Orizio ed Emanuele Vietina

Incontro con uno dei maestri italiani dell’arte e dell’illustrazione fantasy, tra i prima a illustrare le carte di Magic: The Gathering

16.00 – Bonelli Comics Cafè presenta: Dragonero da Senzanima alle Cronache di Erondàr

con Luca Enoch, Giancarlo Olivares, Francesca Aureli.

L’universo Dragonero affrontato con chi l’ha creato e lo sviluppa costantemente: Luca Enoch conversa con Giancarlo Olivares sulla serie-spin off di Senzanima, in vista del nuovo numero in uscita ad aprile, e con Francesca Aureli, disegnatrice delle Cronache di Erondàr appena uscito in libreria.

17.00 – Paguri Comics Cafè – Mario Natangelo

con Daniele Caluri, Emanuele Pagani, Mario Natangelo

Incontri tra autori per parlare senza fretta di fumetto.

18.00 – DJ Set con DJ-V

Le buone vibrazioni di Collezionando dalla console di DJ-V, un momento lounge per chiudere la giornata con un aperitivo.

Domenica 23 marzo

10.00 – EVENTO RISERVATO LEVEL UP – Colazione con l’artista

I possessori di abbonamento Level Up di Lucca Comics & Games incontrano Giuseppe Camuncoli e Dany Orizio

11.30 –Bonelli Comics Cafè presenta: Il Segreto degli Anasazi

con Fabio Civitelli e Andrea Venturi. Modera Pier Luigi Gaspa

Incontro con il maestro Civitelli in occasione della nuova cover dell’elettrizzante cartonato e dei 40 anni di onorata carriera texiana, in dialogo con Andrea Venturi.

12.30 – Verso il fumetto e oltre: la fantascienza nella Nona Arte

con Roberto Bonadimani, Alberto Becattini. Modera Pier Luigi Gaspa

Il maestro del fumetto di fantascienza Roberto Bonadimani racconta la sua lunga carriera insieme ad Alberto Becattini, per scoprire quali “profezie” sono diventate oggi realtà.

14.00 – Bonelli Comics Cafè presenta: La vita di Otama

con Keiko Ichiguchi. Modera Sergio Algozzino.

Otama Kiyohara è stata un’artista a cavallo tra Giappone ed Europa. E’ stata la prima artista giapponese ad adottare uno stile occidentale e la prima a posare per un artista italiano. L’autrice Keiko Ichiguchi ci racconta la vita di questo sorprendente personaggio femminile.

15.00 – Paguri Comics cafè – Giuseppe Camuncol

con Daniele Caluri, Emanuele Pagani, Giuseppe Camuncoli.

Chiacchierata “slow” e senza rete tra gli irriverenti Paguri e uno degli artisti supereroistici più acclamati: Giuseppe Camuncoli.

16.00 – DJ Set con DJ-V

Le buone vibrazioni di Collezionando dalla console di DJ-V, un momento lounge per chiudere la giornata con un aperitivo.

PALADEDICANDO (PIANO TERRA)

Sabato 22 marzo

10.00 – Francesco Natali

11.00 – Giuseppe Palumbo

12.00 – Cristiano Soldatich

13.00 – Riccardo Innocenti

14.00 – Majo e Nicola Genzianella

15.00 – Adriana Farina

16.00 – Giuseppe Camuncoli

17.00 – Laura Zuccheri e Sudeep Menon

Domenica 23 marzo

10.00 – Alice Milani

11.00 – Mario Natangelo

12.00 – Lele Vianello

14.00 – Bigo

15.00 – Sergio Algozzino

16.00 – Giuseppe Camuncoli

18.00 – Daniele Caluri

SALI E GIOCA (PRIMO PIANO)

Sabato 22 marzo

10.00 – Warhammer Fantasy TILEAN SERIES: THE OLD WAR

10.00 – Torneo Beyblade X La Nuova Generazione delle Trottole da Battaglia

10.00 – Avventura di Old-School Essentials ADVANCED FANTASY

10.00 – Avventura di Four Against Darkness (arbitrata dall’autore)

10.30 – Torneo di Magic: The Gathering RCQ QUALIFIER STANDARD

10.30 – Torneo di Magic: The Gathering COMMANDER CENTURION LEVEL1

14.00 – Avventura di Four Against Darkness (arbitrata dall’autore)

15.00 – Avventura di Old-School Essentials ADVANCED FANTASY

16.00 – Avventura di Green Oaks

Domenica 23 marzo

10.00 – Wings of Glory EUROPEAN MASTER LEAGUE

10.00 – Torneo Vampire: The Eternal Struggle (V:TES Italy)

10.00 – Avventura di Old-School Essentials CLASSIC FANTASY

10.00 – Avventura di Four Against Darkness (arbitrata dall’autore)

10.30 – Torneo di Magic: The Gathering BOAR’S PATH LEGACY TRIAL LAWLEAGUE

10.30 – Torneo di Magic: The Gathering OLD SCHOOL

14.00 – Avventura di Old-School Essentials CLASSIC FANTASY

14.00 – Avventura di Four Against Darkness (arbitrata dall’autore)

14.30 – Torneo One Piece Trading Card Game

16.00 – Avventura di Green Oaks

Nei due giorni: Bazar del Gioco Usato, Ludoteca Vintage, dimostrazioni di Magic: The Gathering e Vampire: The Eternal Struggle, palestra di dimostrazioni Pokémon Tcg, giochi di ruolo, dimostrazioni di giochi di miniature e wargames, palestra di colorazione di miniature, scuola di modellismo e robot di carta.

TOPLAB (PRIMO PIANO)

Sabato 22 marzo

9.30 – 10.30 – Premiazione Lucca Manga School – riservato agli alunni prenotati

10.45 – 12.15 – I Paguri per il Liceo Artistico Passaglia di Lucca – riservato agli alunni prenotati

12.30 – 14.00 – Sergio Algozzino e i ragazzi del Liceo Artistico Russoli di Pisa – riservato agli alunni prenotati

14.15 – 15.15 – IF Edizioni presenta Laboratorio di astuzia illustrata! Condotto da Denise Alini, Davide Barzi e Sabrina Russo. Età: 8/11 anni Durata: 45 minuti Totale partecipanti: massimo 20 bambini

15.30 – 16.30 e 17.00 – 18.00 – Rider Comics presenta “Nico & Cice – Diario di un collezionista” a cura di Rider Comics e Artespressa APS. Età: 10/11 anni Durata: 60 minuti Totale partecipanti: massimo 25 bambini. Prenotazione in loco, fino ad esaurimento posti.

Domenica 23 marzo

14.30 – IF Edizioni presenta Laboratorio di astuzia illustrata! Condotto da Denise Alini, Davide Barzi e Sabrina Russo. Età: 8/11 anni Durata: 45 minuti Totale partecipanti: massimo 20 bambini