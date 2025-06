Gallucci presenta Tokyo Ghost Cafè

Comunicato stampa

La proprietaria del misterioso Tokyo Ghost Café affida a Julian, straniero curioso, e Chie, coniglio saccente, il compito di riportare il piccolo Akira alla sua famiglia, lungo una via che si snoda al confine tra luce e tenebre, tra spettri nopperabō senza volto, fantasmi bakeneko e inquietanti yōkai.

In un mix di storie in prosa e tavole manga Tokyo Ghost Café è un libro per tutti gli appassionati di cultura giapponese, in particolare delle storie di fantasmi, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Julian Sedgwick ha pubblicato molti libri e graphic novel di successo, ed è autore cinematografico e televisivo. Esperto di cultura cinese e giapponese, esercita anche come terapista zen shiatsu.

Chie Kutsuwada è autrice e illustratrice di manga e di apprezzati manuali per imparare a disegnare. Tiene laboratori nelle scuole, nelle biblioteche e nei musei, e ha collaborato con BBC e CNN.

Tokyo Ghost Cafè

Julian Sedgwick, Chie Kutsuwada

Traduzione di Federica Merati

Gallucci, 2025

448 pagine, brossurato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9791222109176

In libreria da giugno 2025