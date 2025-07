Frank Carter ritorna con “Benvenuti ad Aresville”

Comunicato stampa

Dopo un anno di pausa, l’indomita spia per caso creata nel 2009 da Carlo Coratelli e Fortunato Latella torna sul web con una nuova, emozionante avventura.

La nuova storyline, intitolata “Benvenuti ad Aresville”, sarà online sul sito ufficiale a partire dal prossimo 15 settembre, questa volta nel classico formato a strisce quotidiane, pubblicate dal lunedì al venerdì.

“Benvenuti ad Aresville” è scritta da Carlo Coratelli e disegnata da Andrea Mancini, qui alla sua ultima collaborazione dopo cinque anni, e vedrà la spia per caso in missione in una misteriosa cittadina che nasconde alcuni, inquietanti segreti.

La nuova storia mantiene inalterate le atmosfere della striscia, una delle più longeve tra quelle apparse online in Italia, continuando a volere appassionare i lettori con strisce classiche e vintage.

Avvisiamo che dopo la pubblicazione della nuova storia, si aprirà la ricerca per un nuovo disegnatore.