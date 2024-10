Forte debutto in Cina per Venom: The Last Dance

Uscito oggi nelle sale cinematografiche della Repubblica Popolare, Venom: The Last Dance ha esordito con un incasso di 9.3 milioni di dollari, con una proiezione verso i 30 milioni nei prossimi giorni.

Il debutto è superiore alle recenti uscite di pellicole hollywoodiane nel paese asiatico, con la differenza però che altri film hanno aperto durante un tradizionale weekend.

Secondo gli analisti, il terzo capitolo cinematografico Sony sul personaggio Marvel interpretato da Tom Hardy dovrebbe incassare in totale 82.5 milioni di dollari in Cina. Il primo film della serie incassò 107.7 milioni, mentre Venom: La Furia di Carnage non è mai uscito nel paese asiatico.

In totale, Venom: The Last Dance è attualmente proiettato verso un incasso globale di 150 milioni di dollari, di cui 85 milioni fuori dagli Stati Uniti. Una cifra destinata a salire verso i 165 milioni di dollari se in Cina dovesse raggiungere quota 30 milioni in 5 giorni.