First Issue vol. 3 #2 – Tra nostalgie mutanti, dittatori in armatura e indie di qualità

One world under doom #1 di Ryan North, R.B. Silva, David Curiel, Travis Lanham (Marvel Comics, febbraio 2025)

Blood Hunt, oltre ad essere un piacevole crossover vecchio stile, ha creato le basi per il nuovo grande evento Marvel. One world under Doom parte senza aspettare la consueta estate laddove Blood Hunt si era concluso, ovvero con il Dottor Destino nuovo Stregone Supremo e nuovo imperatore del mondo. Il testimone passa da Jed MacKay (autore di Avengers e X-Men) a Ryan North, che negli ultimi due anni ha rilanciato i Fantastici Quattro con un mix di avventura classica, viaggi in mondi fantastici (e spesso ironicamente assurdi) e un focus sulla famiglia. Ma ha anche saputo scrivere un Destino convincente, un mix kitsch e classico che però non diminuisce la sua solenne pericolosità. In One world under Doom gli aspetti di feroce e mefistofelico villain e compiaciuto regnante illuminato (almeno secondo l’idea che ha di sé stesso) ben si fondono, rendendolo assoluto protagonista di un numero in cui riesce a mettere sotto scacco tre gruppi di eroi con una tipica trappola mediatica. North si muove su una sottile linea di dramma e grottesca ironia, caricando la storia fin troppo in alcuni punti (con dialoghi spesso molto prolissi), ma anche restituendo un gusto vintage e volutamente esagerato alle avventure supereroistiche. I disegni di R.B. Silva bilanciano questa esagerazione con eleganza e sinuosità, potenza e dinamismo, venendo illuminati dai colori accesi di Curiel: una vera gioia per gli occhi, ennesima prova di maturità artistica della coppia. Un inizio molto denso e classico, che prospetta una evoluzione forse già vista, ma per lo meno divertente e movimentata.

Emilio Cirri