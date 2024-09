First Issue vol. 2 #6 – Mostri e mutanti classici e alieni contro vendicatori

Universal Monsters: Frankenstein #1 di Michael Walsh (Image Comics, agosto 2024)

Dopo Creature from the Black Lagoon Lives! e Dracula, una nuova miniserie si aggiunge agli Universal Monsters di Image Comics e Skybound: è la volta di Frankenstein di Michael Walsh, affiancato da Toni Marie Griffin per la colorazione e Becca Carey per il lettering. L’artista di The Silver Coin, nella postfazione del primo albo, si dichiara appassionato di ogni genere di horror, ma specifica una predilezione per il body horror. Subito dopo afferma di apprezzare molto la storia del mostro di Frankenstein sia nella forma del romanzo originale che degli adattamenti cinematografici. Proprio a un film, quello di Universal Studios del 1931, si è rifatto per il suo fumetto, nel quale ha intenzione di analizzare le varie parti del corpo, della mente e dell’emotività della Creatura, episodio dopo episodio.

L’esordio, The Hands of a Father, è caratterizzato da una narrazione veloce, a tratti silenziosa e poi fragorosa, durante la quale i lettori, immedesimandosi in un bambino infiltratosi nel laboratorio dello scienziato pazzo, possono incontrare il mostro.

Della colorazione colpiscono particolarmente le vignette accese da un verde acido che non lascia presagire nulla di buono, assecondando una messa in scena attenta a non svelare tutto e subito. Infatti Walsh somma tanti rettangoli orizzontali lunghi e stretti, in cui cerca di dare risalto a ogni singola azione dei personaggi coinvolti. Una scelta che non rallenta il ritmo, ma invoglia a proseguire la lettura anche nell’incipit di una storia arcinota.

Federico Beghin