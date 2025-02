Dragonero fra profughi e violenza sulle donne: un albo drammatico e attuale

Luca Enoch e Alex Massacci firmano I bastioni di sale, albo che colpisce per la sua attualità pur approfondendo i piani degli Abominii per invadere l’Erondar.

Dà corpo alla narrazione è il ritorno di una vecchia conoscenza di Dragonero: la giovane Allodola, alias Pemel, introdotta da Enoch nel numero 21 della stagione Il ribelle, Gazze Ladre. A capo di un gruppo di vendicatrici, Allodola si muove in un “centro di raccolta” per organizzare la vita dei rifugiati. L’incontro con Ian, impegnato nella sicurezza dei campi profughi, avvia un’indagine che svela un’infiltrazione di abominii. Il loro piano d’invasione prende forma in modo chiaro e definito, per un finale che lascia presagire sconvolgimenti sociali consistenti.

Il tema dei profughi di guerra e delle violenze, fisiche e psicologiche, a cui sono sottoposti durante le loro fughe disperate, viene trattato in modo schietto e intenso, grazie anche ai disegni che sottolineano le condizioni e lo stato di salute degli sventurati. Dall’altra parte della barricata, una sequenza metaforica molto efficace si concentra sullo scarico di responsabilità di governanti e politici, ritratti in un clima di indifferenza disarmante. Alla tematica delle migrazioni si intreccia quella della violenza sulle donne, sviluppata dal punto di vista di Pemel e delle sue gazze ladre, pronte a intervenire in prima persona. È evidente, proprio per la delicatezza e il rispetto dei temi trattati, la decisione di Enoch di ridurre l’azione pura e l’ironia rispetto ai suoi standard: una scelta che non rende il racconto meno duro o graffiante, ma al contrario più efficace nel suggerire riflessioni.

Il tratto di Massacci si sposa bene con il tono cupo della storia: le sequenze notturne sono rese ancora più inquietanti dai neri pieni che avvolgono i paesaggi, con pochi raggi di luce lunare che non riescono a dissipare le ombre ma le rendono ancora più spettrali, come nella prima tavola. Il disegnatore si dimostra abile nel rendere scene emotivamente complesse, come uno stupro di gruppo, e nel caratterizzare con efficacia anche personaggi che compaiono in poche vignette, come la nana Baba Boma.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #28 (#141) – I bastioni di sale

Luca Enoch, Alex Massacci

Sergio Bonelli Editore, febbraio 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977228243000440141