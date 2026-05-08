Deathstroke e Bane: Greg Mottola in lizza per dirigere il film DC Studios

Deadline riporta che il regista Greg Mottola, che ha diretto alcuni episodi della serie Peacemaker, sarebbe in lizza per portare sul grande schermo il film, ancora senza titolo, incentrato sui villain bane e Deathstroke, in sviluppo da un paio di anni.

Il sito indica che ci sarebbero anche altri registi candidati al progetto, ancora nelle prime fasi di realizzazione e senza una sceneggiatura pronta, nonostante Matthew Orton (Moon Knight, Captain America: Brave New World) avesse in passato realizzato una bozza, così come nessun contratto sarebbe stato finalizzato.