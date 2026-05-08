Deathstroke e Bane: Greg Mottola in lizza per dirigere il film DC Studios

8 Maggio 2026
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Novità sul film incentrato sui due villain DC Comics.
Bane

Deadline riporta che il regista Greg Mottola, che ha diretto alcuni episodi della serie Peacemaker, sarebbe in lizza per portare sul grande schermo il film, ancora senza titolo, incentrato sui villain bane e Deathstroke, in sviluppo da un paio di anni.

Il sito indica che ci sarebbero anche altri registi candidati al progetto, ancora nelle prime fasi di realizzazione e senza una sceneggiatura pronta, nonostante Matthew Orton (Moon Knight, Captain America: Brave New World) avesse in passato realizzato una bozza, così come nessun contratto sarebbe stato finalizzato.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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