Deadpool in Avengers: Doomsday? Nessuna conferma e fonti contrastanti

Il criptico post dei giorni scorsi sui social network dell’attore Ryan Reynolds, che è sembrato anticipare un ingresso del personaggio di Deadpool in Avengers: Doomsday ha generato una grande confusione tra i fan e non solo, vista le notizie contrastanti dagli addetti ai lavori.

The Hollywood Reporter, nella sua consueta newsletter del sabato, ha confermato (citando delle fonti) che l’attore fa parte del cast della pellicola Marvel Studios, specificando però che il personaggio non dovrebbe fare parte del team degli eroi più potenti della Terra.

Deadline, comunque, riporta cose differenti sottolineando che, stando a loro fonti, non solo Reynolds non sarebbe mai stato sul set londinese della pellicola, ma che il personaggio di Deadpool non comparirà nei prossimi due film sugli Avengers, includendo quindi anche Avengers: Secret Wars.