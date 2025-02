DC Studios: Gunn e Safran aggiornano sui progetti in produzione

Intervenuti a un esclusivo evento per la stampa che si è svolto nei giorni scorsi, i co-presidenti di DC Studios, James Gunn e Peter Safran, hanno fornito numerosi aggiornamenti sui progetti della major attualmente in fase di sviluppo.

La pellicola Supergirl: Woman of Tomorrow, le cui riprese si stanno svolgendo a Londra, è già a metà della produzione, mentre Lanterns, la serie HBO Max sulle Lanterne Verdi, inizierà la lavorazione la prossima settimana a Los Angeles.

Clayface inizierà le riprese questa estate, mentre il progetto su Sgt, Rock, che vedrà alla regia Luca Guadagnino, è al momento alla ricerca di un protagonista. La pellicola di animazione Dynamic Duo è invece in fase di pre-produzione. Sono attualmente in fase di produzione cinque serie animate, delle quali due sono intitolate rispettivamente My Adventures with Green Lantern e Starfire.

L’obiettivo della major è produrre due film in live-action e una pellicola animata all’anno, mentre saranno prodotti due progetti live-action e due serie animate all’anno per HBO Max. I due dirigenti hanno rivelato che c’è un piano, della durata di sei anni, che dovrebbe portare il nuoov DC Universe verso un evento alla Avengers: Endgame.

Alcuni progetti hanno avuto alcuni problemi, come lo spin-off di Suicide Squad su Amanda Waller con protagonista Viola Davis, mentre una serie su Booster Gold che stava aspettando uno showrunner è al momento nel limbo, in quanto lo stesso showrunner di cui non è stato reso noto il nome, si è preso del tempo per realizzarlo.

Il film su The Authority aveva una sceneggiatura che ha avuto qualche difficoltà a prendere forma e al momento non è una priorità, così come il progetto su Swamp Thing di James Mangold.

La major sta inoltre portando avanti The Brave and The Bold, che a quanto pare non vedrà più coinvolto Andy Muschietti. Non ci sarebbero piani per una seconda stagione di The Penguin.