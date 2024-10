David Franzoni adatta suo graphic novel su Alessandro Magno

Deadline informa che lo sceneggiatore David Franzoni (Il Gladiatore, Amistad) sta lavorando con Graphic India e Starlings Television a un adattamento per la televisione di Alexander Immortal, graphic novel realizzato dallo stesso Franzoni che sarà pubblicato nel 2025.

Il graphic novel racconta una storia meno nota sulll’iconico e leggendario condottiero in cui Alessandro Magno, spinto da una ambizione incrollabile, parte per conquistare il mondo conosciuto con il suo inarrestabile esercito. Ma mentre si immerge nel cuore dell’India, una terra viva di segreti mistici e guerrieri feroci, Alessandro affronta la sua sfida più mortale. Tra battaglie epiche e antica saggezza, il macedone scoprirà che la vera conquista non è quella degli imperi, ma bensì quella della sua stessa anima.

Franzoni ha creato e scritto il graphic novel in collaborazione con suo figlio, Hudson Franzoni, coinvolto nel progetto televisivo nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Al progetto collaborano anche Sharad Devarajan, CEO e fondatore di Graphic India, la CEO di Starlings Karine Martin, Chris Philip e Sarena Khan, tutti come produttori esecutivi.