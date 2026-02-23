Dampyr #308: L’orrore del mare

Dampyr #308 è il numero forse finora più ambizioso della nuova curatela di Gianmaria Contro, che ne è anche lo sceneggiatore, ed è un mix di rimandi letterari e cinematografici – che ormai possiamo considerare come conclamata cifra stilistica dell’autore, primo dei quali La ballata del vecchio marinaio, da cui l’albo riprende il titolo e per certi tratti anche la vicenda, oltre a citarne interi passi e perfino le incisioni di Gustave Doré in alcune splash page.

Come nel poema di Samuel T. Coleridge i protagonisti della serie, Harlan, Kurjak e Tesla, si ritrovano su una nave alla deriva diretta verso il Polo Sud, in un’atmosfera sospesa tra realismo e orrore. Il diario di bordo del capitano e la nave carica di bare richiamano invece il Dracula di Bram Stoker, un altro riferimento letterario peraltro dichiarato a chiare lettere nell’albo.

In una mescolanza di influenze postmoderne la narrazione utilizzata da Contro, è invece – come nelle sue due precedenti prove, Detroit Street Blues e Doppio mondo – di derivazione prettamente cinematografica. In particolare, l’utilizzo delle tre unità aristoteliche di tempo, luogo e azione non può non ricordare John Carpenter e il suo capolavoro fanta-horror La cosa: la vicenda si svolge infatti quasi totalmente all’interno dei corridoi della nave in un’atmosfera opprimente e claustrofobica, che ricorda anche quella dell’astronave Nostromo di Alien.

Il taglio narrativo contaminato, citazionista e derivativo adottato da Contro ci sembra il principale elemento di discontinuità rispetto alla precedente gestione della serie, improntata a un registro molto più classico, oltre ai differenti modelli letterari e cinematografici rispetto a quelli di Mauro Boselli (la cui principale reference per un’avventura marinara sarebbe stata probabilmente William Hope Hodgson).

Il montaggio della storia è serrato, efficacemente frammentato e non lineare, a partire dall’inizio in medias res, una costante del nuovo corso della testata, motivata sicuramente anche dal taglio della foliazione, che impedisce lunghi preamboli.

Va detto che non tutto funziona alla perfezione: ogni tanto la storia scade nel trash con i non-morti che sembrano più degli zombi del videogioco Resident Evil che non dei vampiri. Anche l’inserimento di un nuovo Maestro della notte ci è sembra forse eccessiva (dopo Dampyr #300 che dovrebbe avere fatto tabula rasa o quasi della stirpe, sono apparsi nella nuova collana più nuovi arci-vampiri che non nei 100 numeri precedenti) e la trama stessa sembra a volte procedere più per suggestioni che seguendo un plot ben strutturato.

Il bianco e nero contrastato e ricco di ombre di Max Avogadro risulta molto efficace nella creazione delle atmosfere horror e nell’illustrazione delle numerose scene ad effetto, superandosi in alcune splash page, ma non è altrettanto efficace nella delineazione dei protagonisti, i cui volti spesso cambiano fisionomia da una vignetta all’altra.

Dampyr #308 – L’antico marinaio

Gianmaria Contro, Max Avogadro

Sergio Bonelli Editore, novembre 2025

80 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977159000204050308