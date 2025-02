Coconino Press presenta Polifonia di Johnny Mox e Chiara Fazi, una graphic novel che è un inedito racconto di migrazione, su chee cosa muove e cambia la nostra società, luogo di differenze e complessità sempre crescenti.

Grae è un piccolo paese dell’arco alpino di tremilacinquecento anime. Cosmo e sua madre vi si trasferiscono dal Ghana, nella traversata il fratello maggiore Kwoku muore in Libia, nel carcere di Sabrata. A Grae, con la madre Indileni, Cosmo trova una comunità chiusa all’interno della quale riesce a farsi accettare grazie alle sue straordinarie doti canore messe al servizio del piccolo coro del paese. Ma nel gruppo canoro accade qualcosa di orribile che creerà un’inedita alleanza tra la popolazione e il giovane Cosmo, uniti nel custodire un terribile segreto. Il giovane protagonista conoscerà l’amore, il successo musicale, in una faticosa e fragile costruzione della sua nuova identità. Dovrà però confrontarsi con il violento e irrisolto scontro tra due mondi che non ha ancora una sintesi, una risposta semplice e che metterà a repentaglio tutto ciò che Cosmo è diventato.

“Polifonia è un fumetto che parla di migrazione cercando di portarne alla luce tutte le complessità e le contraddizioni più feroci. In un dibattito lacerato dalla polarizzazione, la crisi dell’accoglienza è soprattutto la crisi di un modello: quello paternalistico e da cartolina che non è in più in grado fare entrare il conflitto nella vita democratica. La storia di Koko fa emergere un ulteriore livello, più nascosto e violento: quello dello scontro generazionale e dello sfruttamento all’interno delle stesse comunità migranti. Sarà il coro, come nelle tragedie antiche, a divenire il luogo in cui questi conflitti troveranno una nuova forma di ascolto e di sorprendente trasformazione”. [Johnny Mox]

“Immaginavo che fare un fumetto in due non sarebbe stato semplice, ma con Johnny ho trovato da subito un’intesa. Abbiamo lavorato sui personaggi e sulla loro caratterizzazione, ma la sfida più grande è stata quella di rappresentare tutta la parte musicale. La storia è piena di musica ‘che non si sente’, ma che si può vedere, si vede nelle facce delle persone nelle bocche spalancate del coro, nella magia degli oggetti che vengono spostati dal suono. Oltre a questo ho pensato di aggiungere un altro livello che rappresentasse quello che poteva essere la presenza della musica, immaginando una colonna sonora visiva della storia. I colori cambiano in base alle scene e ai momenti: ogni volta che succede qualcosa di significativo, compare un nuovo colore che prende il posto del precedente in una palette che diventa suono”. [Chiara Fazi]

Gli autori

JOHNNY MOX (Gianluca Taraborelli) è un musicista, giornalista autore e produttore. Ha pubblicato quattro dischi, tre ep ed ha all’attivo centinaia di concerti. È il fondatore di Stregoni, un progetto che ha portato sul palco più di 5000 migranti e richiedenti asilo. È autore dei podcast narrativi Bagliore, Sete-La Grande Transizione, Voit, Senso, La Montagna Invisibile, Gomma, Uccidimi adesso prodotti da Osuonomio. Lavora come curatore editoriale per SETE Festival ed è coordinatore del progetto Upload School. Assieme a Lovra Gina nel 2022 ha fondato il duo elettronico Addio Addio.

CHIARA FAZI lavora a Roma nel suo studio 30 Verticale come illustratrice e artista visiva per editoria, mass media e autoproduzione. Realizza diversi set e illustrazioni per la Rai (Stelle Nere, l’Attimo Fuggente, Il Cavallo E La Torre, Sapiens ecc…) e cura per due anni l’immagine della Multipiattaforma Rai1. Segue il progetto europeo nelle scuole Silence Hate per Amnesty International, illustra il libro Il Lago Che Combatte per Momo edizioni. Realizza due campagne per Romaeuropa Festival, per Laterza, la creatività per eventi dell’Assessorato alla cultura di Roma come La Festa Di Roma. È storyboard artist per agenzie come Saatchi & Saatchi UK, Acne Uk, Xister e Studio Yes. Inseparabile dalla carta e dagli inchiostri, nostalgica accademica ma allo stesso tempo curiosa e sperimentatrice, convive ogni giorno nel suo studio anche con il digitale, il tutto incentrando la sua necessità di catturare il quotidiano in un’immagine, sempre con il giusto sottofondo musicale.

Polifonia

Johnny Mox, Chiara Fazi

Coconino Press, 2025

192 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 978876187506

Anteprima di Polifonia