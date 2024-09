Coconino presenta “La magnifica illusione” di Alessandro Tota

Comunicato Stampa

“Per quanto riguarda l’industria del fumetto, quello di cui parlo nel mio libro è tutto vero. Ho inventato solo i personaggi principali e cambiato qualche nome. Gli autori di fumetti formavano il proletariato dell’arte. Lavoravano senza contare le ore, per pochissimi soldi.” [Alessandro Tota]

Attraverso un affresco romanzesco popolato di artisti e immigrati, Alessandro Tota racconta l’epoca d’oro dei comic book e la nascita di una vera e propria industria in La magnifica illusione, in uscita venerdì 13 settembre 2024 per Coconino Press.

Alla fine degli anni Trenta, la giovane Roberta Miller fugge dalle campagne del Kansas, rese inospitali dalla Grande Depressione. Raggiunge New York, città dove tutto è possibile, e lì frequenta comunisti e cabaret illegali. Scrive storie di detective, di belle donne e di supereroi mascherati. Conosce la gloria, l’abbondanza e l’amore… Mentre cerca di non morire di fame.

La magnifica illusione

Alessandro Tota

Coconino Press, 2024

248 pagine, brossurato, colori – 22,00 €

ISBN: 9788876187568

L’autore