Bao publishing presenta: “Piovono Corvi” di Daniel Cuello

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia l’uscita di Piovono Corvi, il nuovo e atteso graphic novel di Daniel Cuello.

Ai confini più remoti dello stato, c’è un hotel. La maggior parte degli ospiti della struttura non è di passaggio, perché non ha più altri posti dove andare. In teoria si stanno nascondendo, ma la verità è che quell’hotel è la manifestazione fisica di un patto non scritto di autoesilio tra il Partito e alcune figure scomode che devono essere spazzate sotto al tappeto della società civile.

Non che la cosa sia ancora particolarmente importante, dato che gli sconvolgimenti climatici sempre più estremi da un lato e una guerra civile che è vietato chiamare pubblicamente così dall’altro stanno facendo finire il tempo per le lotte di potere.

Con lo stile unico e riconoscibile – per segno e palette grafica – per cui si è fatto riconoscere e amare dal pubblico, Daniel Cuello ci accompagna con il suo umorismo dolceamaro e a volte cinico in storie in cui la solitudine e la difficoltà della condizione umana è comunque alleviata da momenti di tenerezza e sarcasmo, senza però risparmiare delle note di satira e critica della società contemporanea.

Piovono Corvi, una storia che parla delle scelte che cambiano i destini dei singoli e della collettività, è ambientato nello stesso universo narrativo, il “Cuelloverse” che l’autore ci ha fatto conoscere con il graphic novel del suo debutto di Residenza Arcadia (2017) e proseguito con Mercedes (2019) vincitore del Premio Micheluzzi per il miglior Fumetto al Napoli Comicon 2020 e Le buone maniere (2022) vincitore del Gran Premio Romics 2023.

Daniel Cuello

Piovono corvi

Numero pagine: 208, colore formato 17x 23 cm, cartonato

Prezzo: 23 euro

Uscita: ottobre 2024

ISBN: 9791256210480

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Daniel Cuello è un fumettista un po’ argentino, un po’ italiano, un po’ nessuna delle due cose. Nel suo sangue ci sono almeno sette culture diverse. Autodidatta, da anni pubblica graphic novel, racconti brevi, illustrazioni e tante, tantissime vignette, molte delle quali raccolte nel volume Guardati dal beluga magico pubblicato da BAO Publishing nel 2018. Residenza Arcadia, il suo primo romanzo grafico edito da BAO Publishing nel 2017, ottiene un enorme successo di pubblico e di critica. Nel 2019, sempre per i tipi di BAO, pubblica il suo secondo graphic novel, Mercedes, vicitore del Premio Micheluzzi per il miglior Fumetto al Napoli Comicon 2020. Nel 2022 esce Le buone maniere, vincitore del Gran Premio Romics 2023. Ha collaborato con varie testate e case editrici come Baldini+Castoldi, Linus, Becco Giallo, DeAgostini, Longanesi, Treccani, Jacobin Italia, Corriere della Sera, Revue Dessinée, Melagrana e molte altre. Ma soprattutto è comparso più volte tra i quiz della Settimana Enigmistica. E questo è un enorme traguardo. Piovono Corvi è il suo quarto graphic novel.