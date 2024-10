“Balucama”: Cappuccetto Rosso esiste ancora

Balucama ricorda le inquietanti tematiche affrontate dalla fiaba di Cappuccetto Rosso, quali la violenza, la sessualità feroce, il potere dell’uomo sulla donna, ispirandosi a un fatto di cronaca reale, che che ha come protagonista Agitu Ideo Gudeta, imprenditrice agricola nella provincia di Trento.

Lo stile è disturbante e inquietante, a tratti quasi surreale, fatto di linee nervose e penetranti, che somigliano a disegni approssimativi e irrequieti, colori sgargianti che si alternano a vignette interamente in bianco e nero o con sfondi completamente bianco. Le figure sembrano ora disegnate da un bambino, per via della mancanza di proporzioni o di bidimensionalità, ora fuoriuscite da una mente irrequieta.

Il volume porta alla scoperta degli angoli più nascosti dell’animo umano e che in questo caso emergono quando un boscaiolo, Bruno, incontra la piccola Agitu e si imbatte nel sangue che le macchia il vestito candido, scorgendo il colore del menarca e intuendo la perdita dell’innocenza, che in Cappuccetto Rosso era indicata tramite il rosso della mantella.

Balucama è una fiaba moderna, violenta, che smuove le coscienze dei lettori, i quali si trovano sovrastati dall’enormità delle figure, come quella di Bruno, che somiglia all’orco malvagio, o che si trova smarrito nella dissonanza dell’incontro tra una bambina spensierata e “il lupo cattivo”. Non gli unici elementi archetipici che compaiono nella graphic novel: troviamo la strega, personaggio da declinare secondo il significato storico del termine, ovvero colei che si occupava anche di praticare aborti quando questi erano ordinati da uomini; il cacciatore, predatore non di bestie, ma di donne, orgoglioso che il figlio segua le sue orme, mantenendo in vita le generazioni di uomini a caccia di prede.

Il fumetto di Francesco Pelosi e Alpraz è penetrante, e colpisce sia per le tematiche affrontate che per lo stile dei disegni, che ben accompagna il tenore della narrazione.

Abbiamo parlato di:

Balucama. Bambina Lupo Cacciatore Mamma

Francesco Pelosi, Alpraz

Sputnik Press, 2024

Brossurato, colori, 110 pagine – € 18,00

ISBN: 9788894746358