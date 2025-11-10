Avengers e Supergirl verso la disfida di Dicembre

Avengers: Doomsday e Supergirl

Dopo settimane di silenzio, in seguito alla “scorpacciata” estiva che ha visto protagonisti al box office I Fantastici Quattro – Gli Inizi e Superman, per Marvel Studios e DC Studios le cose iniziano nuovamente a muoversi dal punto di vista promozionale, con il mese di dicembre che segnerà l’avvio delle campagne marketing rispettivamente per Avengers: Doomsday e Supergirl e forse anche per Spider-Man: Brand New Day.

Per la pellicola sugli eroi più potenti della Terra è atteso infatti il debutto del primo trailer, che sarà allegato nei cinema alle copie di Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo capitolo della saga diretta da James Cameron. La scelta del film come veicolo promozionale ha lo scopo di massimizzare il più possibile l’hype nei confronti del pubblico (soprattutto quello generalista). I Marvel Studios danno per scontato, e così sarà di certo, che il lungometraggio di Cameron macinerà nuovi record al box office, dando una nuova spinta a un settore in crisi dal punto di vista degli incassi e soprattutto riportando nelle sale gli spettatori, elemento che spingerà molte persone a vedere il trailer della pellicola diretta dai fratelli Russo, a cui si affiancherà la diffusione online.

Ovviamente, la riuscita dell’intera operazione ricadrà tutta sul trailer che sarà rilasciato e sulla potenza che questo riuscirà a imprimere, in primis con la presentazione del villain principale. Il Dottor Destino di Robert Downey Jr. sarà la prima cosa che i fan guarderanno e analizzeranno nel dettaglio non solo per come apparirà visivamente, ma anche per fattori quali le movenze e la postura, la grandeur della minaccia che esso rappresenterà per il Marvel Cinematic Universe, soprattutto quando vi sono personaggi nel film che hanno una scala di potere molto simile a quella del villain, come ad esempio Sentry impersonato da Lewis Pullman. Uno dei fattori che gioca a favore, ma che da un certo punto di vista può risultare anche come un’arma a doppio taglio, è il fatto che nessuna immagine è trapelata dal set della pellicola mantenendo quindi molto forti le aspettative e quell’alone di mistero tipico delle produzioni Marvel.

Questo stesso elemento va evidenziato anche per Supergirl, che a parte un paio di video ripresi da (molto) lontano, risulta un progetto ancora coperto dal mistero. Il film avrà un suo spazio alla prossima CCXP che si svolgerà in Brasile, ed è probabile che l’attrice Milly Alcock possa presenziare di persona alla presentazione del primo trailer, che sarà diffuso poco dopo online. Dopo il successo del film sull’uomo d’acciaio sarà interessante vedere se la promozione della ragazza d’acciaio verterà sulle stesse atmosfere dell’azzurrone o se i DC Studios tenteranno un approccio totalmente diverso, forse più in linea con la natura ribelle del personaggio vista brevemente nel finale di Superman.

Per quanto riguarda invece Spider-Man: Brand New Day, filtrano da settimane indiscrezioni ma nessuna conferma ufficiale su una diffusione del trailer a dicembre, anche questo allegato al terzo capitolo di Avatar. Nonostante la lavorazione sia ancora in corso, dicembre sarebbe il mese ideale per iniziare la campagna promozionale, anche se non è da escludere un rinvio verso gennaio. Sulla pellicola con protagonista Tom Holland, anche in questo caso vige il più assoluto riserbo sulla trama, nonostante le numerose foto dal set,. e soprattutto sul personaggio interpretato da Sadie Sink, una segretezza alimentata dalla stessa attrice, che di recente alla premiere di Stranger Things ha mantenuto il punto senza rivelare alcunché sul proprio ruolo.

Sperando che questa sorpresa non sia rovinata dalle gaffe di altri colleghi del cast (in primis Mark Ruffalo e Holland), sarebbe interessante se si arrivasse all’uscita del film mantenendo questo alone di mistero, speranza che abbiamo ribadito più volte in questa rubrica. Dicembre quindi si prospetta un mese davvero affascinante, in vista di un 2026 per niente noioso dal punto divista delle uscite cinematografiche incentrate sui supereroi.