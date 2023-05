Anteprima “Megarette: Anno zero” (Weird Book)

C'era un tempo in cui la specie umana dominava il pianeta. Poi vennero loro, i Neanderthal! Erano un'altra specie umana ritenuta estinta e avevano sete di vendetta.

Ma un dio arrivò dal cielo per salvare gli umani e lo chiamarono Megarette. Il suo intervento fu furente, ma inutile, e venne allontanato dai Neanderthal nel buio siderale dello spazio. Quell'evento fu chiamato Anno Zero. La specie umana continuò a sopravvivere per trecento anni, prima del ritorno di Megarette, in un mondo totalmente cambiato. Queste sono le storie di quella umanità.

Anno Zero è il volume spin-off della trilogia di Megarette – Savage New World pubblicata da Weird Book.

In uno scenario post-apocalittico, Anno Zero ripercorre i trecento anni di una umanità futura costretta a sopravvivere alla costante minaccia dei Neanderthal e dei loro mostri giganteschi, in attesa del ritorno della divina Megarette, la gigantessa d'acciaio dai poteri sovrumani. Sei racconti scritti da Andrea Pirondini e disegnati da Stefano Alghisi, Matteo Allodi, Fabio Govoni, Giacomo Pilato, Cristian Polizzi e Yi Yang, vedono nuovi personaggi alternarsi a vecchie conoscenze, già presenti nella trilogia Megarette – Savage New World.

Megarette: Anno Zero

AA.VV.

Weird Book – collana Weird Comics, 2023

132 pagine, brossurato, bianco e nero e colori – 17,90 €

ISBN: 978-88-31373-97-5

Anteprima di Megarette: Anno Zero