Anteprima fumetto: “Il figlio di Pan” di Fabrizio Dori (Oblomov Edizioni)

Il volume conclusivo che racconta le avventure di Eustis, satiro già protagonista de Il dio vagabondo. Avventura, mito, realismo magico e ironia per una storia che varca i confini del tempo. Selezionato per il Prix Utopiales BD 2024.

Fabrizio Dori ritorna sulle tracce di Eustis, satiro con il dono della profezia, immortale infelice che vaga nel tempo alla ricerca di Dioniso e dei compagni perduti. Eustis è una vecchia conoscenza degli appassionati del lavoro di Dori, autore pluripremiato e acclamato Oltralpe che ha introdotto il personaggio dell’infelice satiro in Il dio vagabondo, il graphic novel premiato con il prestigioso Ouest- France/Quai des Bulles nel 2019.

In questa opera che continua a seguirne le vicissitudini, Eustis ha ritrovato la sua casa e i suoi compagni, ma le cose non sono andate come previsto e, ben presto, il satiro capisce che non è possibile tornare indietro a un tempo che esiste solo nei suoi ricordi. Il futuro bussa alla sua porta e le inaspettate conseguenze della sua precedente avventura lo coinvolgeranno in nuove peripezie, a partire dal giorno in cui sarà costretto a prendersi cura di un bambino che afferma di essere figlio di Pan e di Selene. Il satiro dovrà ritornare tra i mortali e intraprendere un nuovo viaggio. Questa volta nel cuore pulsante del mondo degli uomini: la grande città.

“Il figlio di Pan”, pubblicato in Francia da Sarbacane, è tra i titoli selezionati per il prestigioso Prix Utopiales BD 2024.

Collana: Hiroshige

pp. 120 – Colori

Rilegatura: Cartonato

Formato 21,5 x 30

Prezzo: 22,00 euro

L’AUTORE

Fabrizio Dori ha frequentato l’Accademia di Belli Arti di Brera e ha lavorato nel campo dell’arte contemporanea, esponendo i suoi lavori alla Quadriennale di Milano e in diverse mostre collettive a Milano, Udine, Ravenna, Verona.

Nel 2013 disegna le tavole di Uno in diviso (Tunuè), graphic novel tratto dall’omonimo romanzo di Alcide Pierantozzi e sceneggiato da Adriano Barone. Nel 2016 pubblica Gauguin, l’autre monde, con Sarbacane. Il graphic novel ha avuto edizioni in Inghilterra (SelfMadeHero), Stati Uniti (Abrams Books), Italia (Tunuè), Cina (Huazhong) e ha vinto il Premio De la Ville de Serignan in Francia. Il successivo Il dio vagabondo (Sarbacane, Oblomov) ha vinto il prestigioso premio Ouest- France/Quai des Bulles nel 2019. Nel 2021 è uscito in Francia per Actes Sud Editions Le divin scenario, su testi di Jacky Beneteaud.