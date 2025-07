Anteprima fumetto: “Giochiamo insieme?” di Armin e Zoe Barducci (Eris Edizioni)

ZOE E ARMIN BARDUCCI DANNIO VITA A “GIOCHIANMO INSIEME?”, UN FUMETTO CREATO PER GIOCO PER RACCONTARE LA COMPLICITÀ TRA PADRE E FIGLIA.

L’autore chiede a Zoe, sua figlia di 7 anni: Giochiamo insieme? Zoe chiede al suo papà fumettista mentre lavora al suo tavolo da disegno: Giochiamo insieme? Nasce così questo piccolo gioiello editoriale, in cui un padre e una figlia (e questo non è il primo fumetto di Zoe!) giocano insieme a inventare, raccon tare e disegnare una storia. La stessa storia.

Da un lato del libro la storia è raccontata da Armin, mentre dall’altro lato è raccontata da Zoe. È la storia di Undici, l’undicesimo elfo di Babbo Natale, che vuole aiutare, ma finisce per combinare un bel pasticcio con la slitta, rischiando di far restare tutte le persone senza regali! La storia di Undici è una storia a lieto fine, ma anche l’altra, quella di papà Armin e Zoe, che ci fanno entrare nella loro quotidianità, nei loro giochi e nella loro complicità. Il fumetto contiene una storia dentro la storia, ovvero la narrazione del rapporto padre figlia da entrambi i punti di vista. La paternità è un tema poco raccontato, dove difficilmente viene dato spazio alla voce di una fumettista così giovane, che disegna storie per gioco.

Giochiamo insieme? esce nella collana di fumetto breve Gatti Sciolti – Fumetti senza peli sulla lingua. Una collana dal prezzo accessibile per tutte le tasche, in modo che chiunque possa esplorare stili, immaginari e sperimentazioni del fumetto indipendente.

60 pagine – 10,5×15,00 cm

Bianco e nero – brossurato

ISBN 9791280495945 – Uscita luglio 2025

6,00 €

Armin Barducci

Vive e opera a Bolzano. Disegna da sempre e veicola le sue storie sulla carta. Con Eris edizioni ha pubblicato Fieser wixer (2024), il graphic novel autobiografico 1991 (2022), il delirante Tales of An Imaginary Deadman (2020), un cofanetto di 4 libri intrecciati tra di loro e Misantromorfina (2014). Non ha mai smesso di dedicarsi all’autoproduzione e attualmente guida il gruppo Unterins. Non sa cosa gli porterà il futuro, ma una cosa è certa, racconterà storie e disegnerà fumetti finché camperà.

Zoe Barducci

Ha 7 anni e, come molte altre persone della sua età, ama disegnare e inventare storie. Questo non è il suo primo fumetto.