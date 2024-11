Anteprima “Fiore di pietra vol. 1” (Coconino Press)

Jugoslavia, 1941. Sul tranquillo villaggio di Damas si scatena l’incubo: le truppe naziste invadono e saccheggiano il Paese. Il quattordicenne Krilo vede le case bruciare, mentre molti suoi compagni di scuola vengono massacrati. La sua amica Fii viene invece catturata e internata in un campo di prigionia. A Krilo non resta che scappare sulle montagne, dove incontra altri fuggitivi come lui: alcuni stanno organizzando la resistenza partigiana, altri tentano solo di sopravvivere. Krilo decide di andare alla ricerca del fratello Ivan, militante comunista a Belgrado… Un manga appassionante, un grande affresco storico sulla Seconda guerra mondiale nel quale i destini individuali vengono schiacciati dalle ideologie.

L’autore

SAKAGUCHI HISASHI è nato nel 1946 a Tokyo ed è morto nel 1995, a soli 49 anni. Appena diciassettenne, nel 1963 lascia la scuola superiore per andare a lavorare nel celebre studio di animazione Mushi Production fondato da Tezuka Osamu. Come intercalatore dà un contributo fondamentale alle versioni animate di Astro Boy e Kimba il leone bianco, per diventare poi responsabile dello storyboard di otto episodi di La Principessa Zaffiro. La sua carriera di autore manga inizia nel 1969 con la pubblicazione di storie brevi spe­rimentali su Com, una rivista fondata e diretta da Tezuka stesso. Lavora senza assistenti, abitudine che mantiene per tutta la vita. In seguito pubblica Version, un manga fantascien­tifico in cui si mescolano ecologia e tecnologia, la saga storica Ishi no hana (Fiore di pietra) e Akkanbe Ikkyū (Ikkyū), serie biografica su un monaco e poeta dallo spirito ribelle vissuto nel Giappone del XIV secolo.

Fiore di pietra vol. 1

Sakaguchi Hisashi

Traduzione di Sara Saventi

Coconino Press/Doku, 2024

304 pagine, brossurato, colori/bianco e nero – 15,90 €

ISBN: 9788876187643

Anteprima di Fiore di pietra vol. 1