Anteprima False Knees – Animali simpatici e dove trovarli (Gigaciao)

La casa editrice Gigaciao fa un altro passo importante nel suo cammino editoriale.

Per la prima volta decide di pubblicare una raccolta di strisce inedite di un autore non italiano, già largamente riconosciuto dal pubblico internazionale, vincitore nel 2025 del Premio Eisner per il Miglior webcomic.

False Knees – Animali simpatici e dove trovarli è una raccolta di vignette dell’artista canadese Joshua Barkman, il quale attraverso la voce di uccellini colorati e altri animali, dà voce a pensieri irridenti, ansiogeni e idiosincratici. I dialoghi sono paradossali, surreali, pervasi da un umorismo amaro e pongono questioni esistenziali ed emotivamente toccanti.

Lo stile artistico dell’autore, che rappresenta i piccoli protagonisti in maniera realistica con colorazioni tenui e acquerellate, si scontra con l’antropomorfizzazione estrema delle loro conversazioni sintetiche, emotive, assurde. Questa fusione crea un contrasto che coinvolge e mette in discussione chi legge.

Il fumetto uscirà in tutte le fumetterie, librerie e store online il 12 settembre 2025, ma è già attivo un preordine esclusivo sul sito di Gigaciao: il volume è contenuto in una “scatola nido” in edizione limitata dove sono presenti, oltre al libro, cinque cartoline di grande formato e un maxi poster 48x68cm con delle istruzioni… tutte da scoprire.

Le cartoline sono state realizzate da alcuni amici e amiche della casa editrice: Quasirosso, Giulio Rincione, Davide Toffolo, Fumettibrutti e Cheit.jpeg.

L’autore

Joshua Barkman (False Knees) è un autore canadese e vive a Montréal. Deve il suo clamoroso successo internazionale alle vignette pubblicate su Webtoon. La sua pubblicazione web Life After Life ha vinto nel 2025 il Premio Eisner per Miglior Webcomic.

Animali Simpatici e Dove Trovarli

Joshua Barkman (False Knees)

Traduzione di Ariel Vittori

Gigaciao, 2025

144 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN:9791281502567

Anteprima di False Knees – Animali simpatici e dove trovarli