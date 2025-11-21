Anteprima di “Fine” di Isabella Tiveron (Coconino Press)

“Quand’è che tutto, per tutti, ha cominciato a finire?”, si chiede Sara dalle pagine del suo diario. “E com’è che non ce ne siamo ac­corti?”.

Frasi nervose, scritte in fretta, che provano a ricostruire la sua storia. La storia di una donna che porta in grembo un’altra vita, che forse non vedrà la luce in tempo. Il diario di una privilegiata che aveva tutto e ha perso ogni cosa, prima la sua famiglia e poi la pos­sibilità di una via di fuga.

Nel 2042, stravolto dai cambiamenti cli­matici causati dall’uomo, è l’intero pianeta a essere arrivato al pun­to di non ritorno. Si può soltanto andari avanti, ma fino a quando e verso dove? Una storia di trasformazione delle cose e delle perso­ne, fatta di tutti i rimpianti che forse possiamo ancora evitare.

Coconino Press presenta l’esordio di Isabella Tiveron che adatta nel linguaggio del fumetto il romanzo Fine, scritto da Giuseppe Civati e Marco Tiberi, edito da People nel 2019.

«La lettura di Fine mi ha accompagnato nell’im­maginare scenari remoti, ma allo stesso tempo possibili. Sara inizia a raccontare la sua storia in una nave sospesa nel tempo. Questi primi istanti si tradu­cono per me in uno spazio ai confini del mondo. Sembra che lei ci sia arrivata prima di noi, alle Colonne d’Ercole. Ed è qui che impariamo a riflettere: nel suo presente non si può più tornare indietro, si può solo andare avanti. Dove?È un viaggio a ritroso in cui le emozioni dei personaggi, che prima avevano un proprio posto, un ruolo definito, cambiano radicalmente perché cambia il mondo. Mi sono chiesta chi fosse il vero protagonista di tutta questa vicenda: è Sara? Sia­mo noi? O è il nostro pianeta, che mantiene il suo movimento, la sua rivoluzione, nonostante tutto? La realtà che Giuseppe Civati e Marco Tiberi evocano con la scrittura è forte e per me è sia un piacere che una sfida aggiungere una nuova voce a questo lavoro. Cerco di mettere in atto nel disegno un in­tervento di trasformazione per ricavare un nuovo livello di lettura: possiamo scorrere con i nostri occhi tra le frasi di Fine, e anche tra le tavole del fumetto, in modo simile a un sistema binario formato da due stelle che ruotano attor­no a un baricentro comune».

Isabella Tiveron parteciperà con Coconino al festival Più Libri Più Liberi di Roma e sarà presente da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 allo stand.

Lunedì 8 dicembre è in programma questa presentazione all’interno della fiera:

Dal romanzo di Giuseppe Civati e Marco Tiberi

Presentazione della graphic novel di Isabella Tiveron con l’autrice, Giuseppe Civati, Ilaria Bonaccorsi e Lorenzo Palloni

Roma, festival Più Libri Più Liberi – Lunedì 8 dicembre ore 14.00 – Sala Polaris

L’autrice

ISABELLA TIVERON nasce a Treviso nel 1997, disegna da sempre e si dedica all’illustrazione e al fumetto. Diplomata in Arti Visive a Venezia, ha collaborato con il supplemento La Lettura delle Ragazze e dei Ragaz­zi del Corriere della Sera, Domani, La Chiave di Sophia. Per La Revue ha recentemente disegnato Sotto controllo, reportage di Alberto Puliafito e Fulvio Nebbia sulla smart control room di Venezia. Tra le sue opere l’albo illustrato A spasso con Poldo, scritto da Walter Leoni, Editrice Il Castoro. Fine, tratto dal romanzo di Giuseppe Civati e Marco Tiberi, è la sua prima graphic novel.

Isabella Tiveron

Coconino Press, 2025

176 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9788876187995

Anteprima di Fine