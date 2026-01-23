Anteprima di “Due ragazze nude” di Luz (Coconino Press)

Questa storia comincia nel 1919, in una foresta ai margini di Berlino, quando Otto Mueller dipinge un quadro che intitola Due ragazze nude. Dallo studio dell’artista alla parete su cui viene appeso dal primo proprietario, il dipinto assiste alla vita quotidiana di un periodo oscuro: l’ascesa di Hitler al potere, l’antisemitismo di Stato, l’etichetta di “arte degenerata”, la spoliazione delle famiglie ebree, le mostre, le vendite, i roghi…

O forse è più giusto dire che questa storia comincia nel 2015, nella redazione di un giornale satirico a Parigi, quando un commando di terroristi islamici irrompe con i mitra spianati mietendo dodici vittime, ferendone altrettante, risparmiando solo i fortunati assenti…

Un racconto sulla capacità dell’arte di testimoniare, resistere e sopravvivere, scritto e disegnato da un sopravvissuto.

Luz firma il suo libro più ambizioso e maturo: seguendo le travagliate vicende di un dipinto espressionista, svolge una trama che attraversa un secolo di storia europea.

Un oggetto nato per essere osservato diventa così lo spettatore privilegiato, ma impotente, delle violenze del Novecento. Come in un film girato in soggettiva, il quadro diventa il punto di vista della Storia.

Un espediente narrativo audace che consente all’autore di mescolare finzione, resoconto storico e diario artistico, con un impianto visivo che rimanda alla pittura classica e all’avanguardia.

Due ragazze nude arriva in Italia per Coconino Press

L’opera ha vinto il Fauve D’Or 2025, il premio per il miglior libro al Festival Internazionale di Angoulême e il Gran Premio della Critica ABCD 2025.

Luz

LUZ è nato nel 1972 a Tours. Ha collaborato con giornali satirici come Fluide Glacial e Charlie Hebdo, dove si è distinto con vignette e copertine, attaccando figure politiche e istituzioni religiose.

Il 7 gennaio del 2015, giorno in cui festeggiava il suo quarantatreesimo compleanno, arrivò in ritardo alla riunione di redazione di Charlie Hebdo sfuggendo per un pelo al massacro in cui persero la vita Charb, Wolinski, Tignous e altri membri del giornale; Luz e gli altri sopravvissuti si misero al lavoro per garantire la pubblicazione del nuovo numero che uscì il 14 gennaio con una sua copertina che raffigurava il profeta Maometto con indosso il cartello “Je suis Charlie”. Pochi mesi dopo lasciò la redazione per motivi personali e cominciò a pubblicare una striscia a fumetti, intitolata Catarsi, in cui raccontava la sua vita privata e professionale dopo l’attentato. Il libro omonimo ebbe un successo clamoroso, bruciando in meno di un mese tre ristampe. Nel 2018 ha pubblicato Indélébiles, vincendo il Prix France Info. Nel 2020 ha iniziato l’adattamento a fumetti della trilogia di Virginie Despentes, Vernon Subutex, con il quale due anni dopo ha vinto il Premio Inrockuptibles. Nel 2023 è uscito Testosterror e nel 2024 Due ragazze nude, con cui ha vinto il Fauve d’Or al Festival di Angoulême, il Grand Prix de la Critiques e il Premio Wolinski di Le Point.