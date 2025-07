Anteprima di “Colpiti da una pioggia nera” (Coconino Doku)

Il sicario Jin accetta solo incarichi che riguardano americani e disprezza la cultura occidentale. Durante un lavoro a Hiroshima, picchia un americano che ha sputato per terra nel Parco della Pace e salva una ragazza cieca di nome Heiwa da un incidente. Il padre di Heiwa, un uomo disilluso e malato di radiazioni, racconta delle difficoltà economiche e del fatto che l’unico bene che può lasciare alla figlia è la sua cornea. Jin, mostrando le sue cicatrici di guerra, lo convince ad accettare il suo aiuto.

Quali ferite ha lasciato la bomba atomica sugli abitanti di Hiroshima? Attraverso questa raccolta di nove racconti, per la prima volta tradotti fuori dal Giappone e pubblicati da Coconino Press sotto l’etichetta Doku, Nakazawa Keiji lancia il suo urlo contro la guerra e le armi atomiche.

Nakazawa Keiji, sopravvissuto alla bomba atomica, non affrontò mai questo tema nelle sue opere, nemmeno dopo l’inizio della sua carriera di fumettista nel 1962. Questo silenzio era dovuto al fatto che, vivendo a Tokyo, era ben consapevole della discriminazione che i sopravvissuti alla bomba atomica subivano. Tuttavia, tutto cambiò dopo la morte della madre nel 1966. Quando le sue ceneri rimasero in uno stato quasi polveroso e l’ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission) chiese l’autopsia prima della cremazione, Nakazawa rimase profondamente turbato. Questo evento lo spinse a confrontarsi con il dramma della bomba atomica, portandolo a scrivere Colpiti da una pioggia nera.

Dopo aver terminato il manoscritto, lo sottopose a numerose case editrici, ma per un anno nessuna accettò di pubblicarlo. Fu solo nel maggio del 1968 che l’editore Hōbunkan decise di pubblicarlo nel numero del 29 maggio della rivista Manga Punch. L’opera ottenne subito un grande apprezzamento da parte di altri fumettisti ed editori, e su richiesta dell’editore capo, Nakazawa intraprese la realizzazione di una serie di fumetti chiamata “serie nera”, che include titoli come Nel flusso del fiume nero, Oltre il nero silenzio e Nel branco di colombe nere, tutti pubblicati in questa edizione italiana da Coconino Press.

L’autore

NAKAZAWA KEIJI nasce nel 1939 a Funairi Honmachi, Hiroshima. Nel 1945, quando frequentava il primo anno della scuola elementare, viene colpito dalla bomba atomica a 1,2 km dall’epicentro. Sopravvive miracolosamente, ma perde il padre, la sorella e il fratello minore. Nel 1955 inizia a lavorare in un’officina di insegne a Hiroshima, mentre studia da autodidatta per diventare autore di manga. Nel 1961 si trasferisce da solo a Tokyo e diviene assistente di un fumettista. Nel 1966 si sposa e inizia a lavorare come mangaka indipendente. Nel 1968 pubblica il suo primo manga a tema atomico, Colpiti da una pioggia nera, che suscita grande attenzione. Da allora, continua a realizzare opere incentrate sulla bomba atomica e la guerra. Dal 1973 inizia la serializzazione di Hadashi no Gen (Gen di Hiroshima) sulla rivista Weekly Shonen Jump. Il manga ottiene un enorme successo sia tra i bambini che tra gli adulti, diventando un bestseller tradotto in molti paesi. Nakazawa muore nel dicembre del 2012.

Colpiti da una pioggia nera

Nakazawa Keiji

Traduzione di Federica Lippi

Coconino Press – Doku, 2025

360 pagine, brossurato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9788876188114

