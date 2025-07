Amazing Spider-Man #10 (Weaver, David, Bonetti e AA.VV.)

Un albo di Spider-Man dai toni forti e i contenuti più adulti del solito , che vede l’esordio di tre versioni alternative di Peter Parker: Aaron Aikman, Patton Parnel e Billy Braddock (Spider-UK). L’episodio incentrato su Aaron Aikman, per trama, tematiche e ambientazione (e persino per la colorazione di alcune tavole) si ispira ai manga di stampo fantascientifico, delineando un mondo futuribile caratterizzato da intricati rapporti interpersonali, scelte etiche complesse e tecnologie all’avanguardia. Dustin Weaver, qui in veste di autore completo, non va molto oltre l’omaggio al genere e non riesce appieno a bilanciare gli ingredienti.

Il debutto di Patton Parnel, variante negativa e terribile di Peter Parker, è in stile EC Comics sin dalla copertina (con evidenti citazioni da “Tales from the Crypt”). I passaggi puramente horror si spingono oltre i normali territori dei fumetti Marvel, riuscendo a sorprendere ma anche a turbare e disgustare, in tavole splendidamente illustrate dall’italiano Elia Bonetti.

A seguire, Spider-UK, incrocio tra l’Uomo Ragno e Capitan Bretagna, è protagonista di una storia breve che serve perlopiù a riallacciarsi con il collasso interdimensionale visto sulle serie degli Avengers e mostrare ulteriori universi paralleli.

Infine, lo Spider-Man 2099 di Peter David e Will Sliney, tra continui colpi di scena e mutamenti di fronti, stenta ancora a decollare, lasciando il segno unicamente per la plasticità di alcune pose rese graficamente da Sliney.

Abbiamo parlato di:

Amazing Spider-Man #10 (Spider-Man #624)

Dustin Weaver, Clay McLeod Chapman, Dan Slott, Peter David, Elia Bonetti, Giuseppe Camuncoli, Will Sliney

Panini Comics/Marvel Italia – aprile 2015

80 pagine, spillato, colori – 3,30 €

ISSN: 977112422690450624