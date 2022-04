Topolino #3463: La ciurma del Sole Nero

Ed è di nuovo lunedì, e come ormai da alcune settimane esce un nuovo video a tema Disney e scienza. Questa settimana, con l’occasione dell’uscita del quinto episodio della serie La ciurma del Sole Nero di Marco Gervasio e Cristian Canfailla, ho deciso di raccontarvi qualcosa sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il motivo principale per cui alla fine ho deciso di cogliere al balzo l’assist lanciatomi da Topolino #3463 è la situazione che stiamo vivendo in questo momento, con la Russia che sta invadendo l’Ucraina, mettendo così in discussione decenni di solida collaborazione scientifica che ha portato proprio la Stazione Spaziale a diventare un simbolo di pace e, appunto, collaborazione.

Tutto quello che racconto nel video lo trovate scritto in un paio di articoli usciti proprio qui sul Cappellaio Matto, il primo dedicato quasi completamente alla Stazione Spaziale e il secondo in realtà dedicato a una possibile colonizzazione degli asteroidi.

L’unica cosa che forse mancherebbe è un articolo dedicato esclusivamente a La ciurma del Sole Nero, ma ne ho ampiamente discusso sul mio blog, ma non è detto che in futuro non decida di raccogliere qui sul Cappellaio tutti gli spunti scientifici (per lo più gestiti non bene) presenti nella saga.