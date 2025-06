Alan Cumming parla del ritorno di Nightcrawler in Avengers: Doomsday

In una lunga intervista con The Hollywood Reporter, l’attore Alan Cumming ha avuto modo di parlare del suo ritorno nel ruolo di Nightcrawler in Avengers: Doomsday, attualmente in lavorazione. Alla domanda se si aspettava un ritorno nel personaggio da lui interpretato in X-Men 2, Cumming ha così risposto:

No! C’era già una versione più giovane del mio personaggio, interpretata da Kodi Smit-McPhee. Mi è successo diverse volte, quando c’è un remake di qualcosa che ho fatto con qualcuno più giovane. È un po’ irritante. Ma quando mi è stato chiesto di incontrare la Marvel, nessuno sapeva se si trattasse effettivamente di Nightcrawler o di qualche altro ruolo. È interessante perché quello è stato uno dei film che non è stata una grande esperienza da realizzare, ma alla fine è stato un film davvero grandioso.

Cumming ha evidenziato che il suo ritorno nel ruolo del mutante è stata una esperienza rigenerante, anche perché non ha ricordi felici della lavorazione di X-Men 2, riferendosi senza dirlo in maniera esplicita, ai comportamenti sul set del regista Bryan Singer.