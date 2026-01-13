Addio a Scott Adams, creatore di “Dilbert”

Il cartoonist Scott Adams, creatore della celebre comic strip umoristica Dilbert, pubblicata anche in Italia su Linus, è morto all’età di 68 anni dopo una battaglia contro un cancro alla prostata.

Adams, dopo avere ottenuto un master presso l’Università della California, iniziò a lavorare alla Pacific Bell, dove creò la striscia che lo avrebbe reso famoso, Dilbert, il cui titolo gli fu suggerito dal suo ex principale. La serie presentava, in maniera sarcastica e surreale, il dietro le quinte di un azienda e dei suoi impiegati.

Lanciata dallo United Media, la striscia divenne un successo venendo pubblicata su oltre 400 giornali. Nel 1995, il cartoonist lasciò definitivamente il suo lavoro alla Bell per occuparsi a tempo pieno della serie, ricevendo nel 1997 il Reuben Award dalla National Cartoonist Society.

Negli ultimi anni, Adams aveva fatto parlare di sè per le sue posizioni politiche estreme e per dichiarazioni offensive nei confronti di membri delle minoranze. Nel 2023, la striscia fu sospesa in seguito ad alcune frasi dello stesso Adams, in cui riteneva le persone di colore come un “gruppo d’odio”. In seguito alla cancellazione della serie dai quotidiani USA, il cartoonist decise di continuarla con il titolo Dilbert Reborn attraverso sottoscrizioni sul sito di abbonamenti Locals.