11 fumetti per ricordare Peter David

Hulk Futuro Imperfetto di Peter David, George Perez (Marvel Comics, dicembre 1992 – Pubblicazione italiana: Hulk: Marvel Must Have – Hulk: Futuro Imperfetto, Panini Comics, 2023)

Miniserie seminale realizzata da Peter David durante la sua run su Hulk, Futuro Imperfetto ha dato vita ad un villain, il Maestro, che nel corso degli anni è stato utilizzato e recuperato sia in altri fumetti Marvel – e fonte di ispirazione per saghe come Old Man Logan – che in diversi contesti, come animazione (Hulk e gli agenti S.M.A.S.H.) e videogame.

Hulk nella sua versione “Professore” viene portato in un futuro distopico dove una guerra nucleare ha devastato il mondo, trasformandolo in un deserto abitato da mutanti. Solo una città, Dystopia, sopravvive sotto il pungo di ferro del Maestro, un potente e crudelissimo dittatore edonista. I ribelli, guidati da un vecchissimo Rick Jones, hanno cercato Hulk perché è l’unico in grado di affrontarlo: il Maestro infatti non è altri che il suo stesso possibile futuro.

Il tema supereroistico lascia spazio a un potentissimo racconto di fantascienza distopica, in cui l’autore si è divertito a giocare con il linguaggio (ha inventato uno slang per i personaggi del futuro) e in cui ha intrecciato una riflessione di grande impatto su eroismo e identità. George Perez rende giustizia a questa collaborazione con tavole meravigliose (come la splash page che mostra la base di Rick Jones, monumento al defunto mondo Marvel di questo possibile futuro) e due versioni di Hulk potenti, cariche di umane emozioni e che bucano la tavola.

Paolo Ferrara