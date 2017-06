Ducks on the road: Verso ovest (Radice, Turconi) – Topolino #3211

Nel 1975, Paperetta è una ragazza della Virginia con velleità da chitarrista, che vuole realizzare il sogno di una vita in un viaggio verso la California, partecipando alle audizioni per entrare a far parte del suo gruppo preferito. A bordo di uno scalcinato pulmino fluo parte insieme alla sua coinquilina Paperina e al suo migliore amico Archimede per un’avventura a suon di musica, gilerini e tanto brio.

Si apre così Ducks on the road, storia in 5 parti pervasa dallo spirito che si respirava quarant’anni fa, rintracciabile tanto nella musica quanto nell’abbigliamento e nell’atteggiamento generalmente ottimista, cifra stilistica delle sceneggiature di Teresa Radice.

Questo primo episodio mette in scena tre personaggi solitamente secondari, che salgono qui alla ribalta: l’idea si rivela fin d’ora vincente perché i testi valorizzano le loro personalità, senza forzarle ma adattandole al contesto. Paperetta, in particolare, appare come una ragazza tutto sprint, vero e proprio motore degli eventi, come dovrebbe essere anche nella versione “standard”, andando a rappresentare un ruolo fin troppo spesso assente dalle storie Disney: l’adolescente.

Stefano Turconi infonde come sempre grande cura nella sue vignette, riempiendole di elementi tipici del decennio di ambientazione, realizzando sfondi e ambienti ricchi di dettagli e rappresentando scene dinamiche nei movimenti dei personaggi. Molto buone anche le leggere variazioni grafiche ad acconciature e abiti del trio protagonista, così come le onomatopee dallo stile “lisergico”.

Abbiamo parlato di:

Topolino #3211 – Ducks on the road: Verso ovest

Teresa Radice, Stefano Turconi

Panini Comics, 7 giugno 2017

164 pagine, brossurato, colori – 2,50 €

ISSN: 977112061100173211