Zerocalcare in tour con il nuovo libro “Macerie Prime”

Comunicato Stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare il tour che accompagna l’uscita di Macerie prime, il nuovo libro di Zerocalcare che sarà in tutte le fumetterie e librerie d’Italia dal 14 novembre 2017. Il volume sarà un cartonato in bianco e nero di 192 pagine e costerà 17 euro.

Macerie prime è una storia su cosa ci rende umani. Sulle cose che, per quanto siano messe a dura prova dalla vita, dobbiamo proteggere a ogni costo.

Secco fa l’insegnante. Cinghiale si sposa. Le cose cambiano, velocemente.

Nel suo libro più corale a oggi, Zerocalcare racconta la difficoltà di crescere, di scoprire il proprio ruolo nella società, di non perdere i legami che contano. Macerie prime ha un cast che attinge a tutti i libri precedenti dell’autore di Rebibbia, ne aggiunge di nuovi, e calibra con cura la distanza tra di loro, in una storia densa di simbolismi.

La copertina regular è disegnata da Zerocalcare e colorata da Alberto Madrigal. Il volume sarà disponibile anche con la copertina variant da libreria di Zerocalcare limitata a 5.000 copie numerate e una copertina variant da fumetteria, che sarà limitata a 1.500 copie numerate.

A maggio 2018 uscirà un volume dello stesso formato e della stessa foliazione, intitolato Macerie Prime – Sei mesi dopo. Quando lo leggerete, saranno trascorsi sei mesi anche nella vita dei personaggi, alcuni dei quali nel frattempo si saranno persi di vista. Saranno successe cose, mentre voi e loro vivevate sei mesi senza pensare a questa storia. Aprendo il libro, scoprirete cosa è successo nello stesso momento in cui lo scoprono i protagonisti della storia.

Il tour di date di presentazioni inizia con due aperture notturne straordinarie il 13 novembre alle ore 21:00 in contemporanea a Milano e Roma presso La Feltrinelli. A Milano con la presenza di Zerocalcare, a Roma con la presenza degli artisti Alberto Madrigal che ha colorato la copertina di Macerie Prime e poi della fumettista Nova.

Continua poi il 15 novembre a Napoli, il 18 novembre a Bologna, il 21 novembre a Bari sempre presso La Feltrinelli, a seguire la data di Siena il 22 novembre a cura di Mondadori Bookstore Siena con l’evento presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Siena in Piazza Carlo Rosselli 27/28.

Ancora poi a Genova il 24 novembre presso La Feltrinelli, e poi a Sarzana, sempre in Liguria, il 25 novembre con presentazione a cura di Comic House. Il 29 novembre Zerocalcare sarà a Padova, presso Mondadori Bookstore Padova. Il 30 novembre ci sarà la presentazione a Torino, nella sede del Circolo dei lettori, con la collaborazione di POP Store.

Dal 7 al 10 dicembre Zerocalcare sarà a Roma a Più libri, Più liberi, presso La Nuvola, il 12 dicembre sarà a Catania presso La Feltrinelli e infine il 15 dicembre di nuovo a Roma presso Borri Books (Stazione Termini).