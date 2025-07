Wonder Woman #1 (AA.VV.)

Dei 7 spillati proposti dalla Lion per questo New 52, Wonder Woman è a mio giudizio il più sorprendente.

Innanzitutto per la scelta di affidarla ad Azzarello e al disegnatore Cliff Chiang. Lo sceneggiatore di 100 Bullets e di altre splendide storie urbane si rivela a suo agio anche con la materia mitica che fa da sfondo al mondo della principessa Diana, in una storia che somiglia a un episodio di Supernatural. Ottimi i disegni di Chiang, che propone un tratto preciso e dinamico che richiama Mike Allred o il Dean Ormston di Lucifer.

Comprimari di WW sono Freccia Verde di JT Krul e Jurgens, e Firestorm di Van Sciver, qui in veste di scrittore, affiancato da Gail Simone ai testi e Yildiray Cinar ai disegni.

Firestorm in particolare fornisce alcuni elementi interessanti su Terra-New 52. La scoperta del bosone di Higgs , su cui si basano i poteri dei Firestorm, e la costruzione di un LHSC, aggiornamento del nostro LHC, suggeriscono che questa Terra si sia giovata della presenza degli eroi per svilupparsi più velocemente rispetto alla nostra.

Entrambe le serie hanno un respiro internazionale: la seconda si occupa di spie e terrorismo, mentre nella prima Oliver si trova a Parigi sulle tracce di tre giovani supercriminali. Due sono gli elementi che in quest’ultimo caso colpiscono in particolare: la semplicità con cui Krul riesce a caratterizzare, con poche battute, Oliver, in aderenza con il personaggio descritto da Dennis O’Neil, e gli accenni di sfida con una generazione dotata di superpoteri in bilico tra l’essere eroi o criminali, che era l’idea di base di Kingdom Come.

Abbiamo parlato di:

Wonder Woman #1

Brian Azzarello, Cliff Chiang, JT Krul, Dan Jurgens, Ethan Van Sciver, Gail Simone, Yildiray Cinar

Traduzione di Matteo Mezzanotte

RW-Lion Comics, maggio 2012

72 pagine, spillato, colore – 3,95€

ISBN: 9788866910916