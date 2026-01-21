The Brave and the Bold: Christina Hodson scriverà il film DC Studios

The Holywood Reporter ha confermato che i DC Studios hanno incaricato Christina Hodson di scrivere l’adattamento cinematografico di The Brave and the Bold, film da tempo in lavorazione, che vedrà alla regia Andy Muschietti.

Il sito sottolinea che non è chiaro però al momento quale sia lo status dela sceneggiatura, mentre i DC Studios non hanno voluto commentare il coinvolgimento della Hodson. Una fonte citata da THR ha affermato che la sceneggiatrice stava lavorando al progetto almeno dall’autunno scorso, mentre un’altra ha dichiarato che ci vorrà del tempo prima di avere una bozza definitiva, in quanto lo studio sta adottando un approccio misurato nello sviluppare il progetto.

Il film era stato annunciato per la prima volta nel 2023, ma da allora ha affrontato numerosi problemi e rinvii, che hanno coinvolto in primis anche la disponibilità del regista, impegnato in altri progetti.