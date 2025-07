Tenebrosa, un dramma Fantasy ed esistenziale

Primo volume di due, pubblicato nel 2021 dalla Dupuis (l’editore francese di fumetti come Natacha, Le Sorelle Greimillet e Spirou) e portato in Italia da Sergio Bonelli Editore, Tenebrosa è la seconda incursione nel fantasy medioevale da parte di Hubert – compianto autore della serie Gli Orchi-Dei e di capolavori come Pelle d’Uomo e La Vergine del Bordello – scomparso nel 2020. L’autore ha scritto un dramma fantasy-esistenziale che si concentra sul tema del viaggio fisico e introspettivo, offrendo una riflessione sull’intolleranza umana, sul peso del retaggio familiare e sul coacervo di rimorsi, dubbi e rimpianti che ognuno di noi – chi più, chi meno – è costretto a portare con sé.

Arzhur è un guerriero che ha perso il suo rango di cavaliere nonché la sua reputazione, sopravvivendo come mercenario con poche speranze di redenzione. Islen, invece, è una principessa costretta a vivere in esilio per la natura e gli errori dei suoi genitori. Entrambi reietti, si trovano a intraprendere forzatamente un viaggio insieme verso un destino ignoto, durante il quale imparano a conoscersi. Tra i due nasce un rapporto solidale che Hubert costruisce senza forzature attraverso dialoghi che hanno la duplice funzione di contrapporre due caratteri e ideologie diverse tra loro e svelare ai lettori i lati più intimi dei protagonisti: da una parte coraggio e altruismo nascosti da un velo di cinica disillusione, dall’altro sensibilità e purezza accompagnati da un inimmaginabile potere sovrannaturale.

Mallié Vincent illustra i testi con tavole ariose, di grande e spettacolare maestria grafica. Tanto la natura selvatica di boschi e foreste, quanto le architetture medioevali sono riprodotte in vignette molto dettagliate e ben orchestrate sia a livello di inquadrature sia a livello di postura dei personaggi, nonostante un’espressività basica dei volti. Ottima la padronanza dello storytelling: il disegnatore gestisce bene le sequenze dei dialoghi con un’agile alternanza delle controparti e accelerando la narrazione nelle sequenze di combattimento, di forte impatto visivo.

Abbiamo parlato di:

Tenebrosa. Libro primo

Hubert, Mallié Vincent

Traduzione di Giovanni Zucca

Sergio Bonelli Editore, 2024

72 pagine, cartonato, colori – 19,00 €

ISBN: 9791256290345