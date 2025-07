Surrealismo è un fumetto scritto da Giovanni Marchese e disegnato da Giuseppe Latanza. Nonostante sulla copertina appaia chiara la scritta : biographic novel il volume non si presenta come il lettore potrebbe intuire notandolo in libreria.

La vicenda si apre in un futuro in cui intelligenze artificiali create appositamente permettono di manipolare in maniera significativa le percezioni delle persone.

Queste sofisticate tecnologie vengono utilizzate anche all’interno dei musei per consentire ai fruitori di immergersi completamente nell’ambiente e nel periodo rappresentati, dando modo così ai tre giovani protagonisti di conoscere personalmente grandi nomi del surrealismo, tra cui Ernst, Magritte e André Breton, cogliendo l’occasione per disquisire con loro.

I disegni tendono a essere imperfetti e poco dettagliati, in particolare nel tratteggio dei personaggi, che spesso hanno volti molto simili tra loro. Non è chiaro se sia voluto, lasciando ad esempio intuire che le tecnologie del museo non sono comunque in grado di riprodurre i tratti somatici. Negli sfondi traspare la voglia citazionista di immortalare temi e inconsistenze tipiche dell’arte surrealista, inoltre i colori saturi contribuiscono a rendere l’ambientazione credibile.

Surrealismo è un fumetto inaspettato, che butta una manciata di informazioni sul movimento artistico e sembra concentrarsi più sulle vicende dei protagonisti; inoltre la lettura è volte frammentata da balzi temporali (corrispondenti ai cambi di stanza nel museo): più un’avventura surreale che un fumetto sul surrealismo.



Abbiamo parlato di:

Surrealismo

Giovanni Marchese, Giuseppe Latanza

Centauria, 2021

104 pagine, cartonato, a colori –19,90 €

ISBN: 9788869214530