Lo Spazio Bianco Blog Network è una evoluzione della webzine che allarga la sua offerta attraverso un gruppo di blog personali che affiancano quello “redazionale”. Lo scopo del Network è quello di promuovere la cultura e la visibilità del fumetto, ed è interessato a tutti i possibili aspetti del fumetto e ai suoi intrecci con le altre arti e la società.

Ultimi post dai blog

Tutti i blog