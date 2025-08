Supereroi, fumetti e statue: un giro al Mondo Virtuale

La fumetteria Mondo Virtuale è situata a Cornedo Vicentino (VI), in Via Cavour, 12. Il negozio, gestito da Davide Magaraggia e da suo fratello Isacco, è specializzato in supereroi, sia Marvel che DC Comics, ma tratta anche altri brand della cultura pop statunitense. Davide e Isacco vendono fumetti, albi firmati da artisti internazionali, action figure, statue in edizione limitata, videogiochi, console, gadget, DVD, blu-ray e molto altro.

Un giro in fumetteria ha offerto la possibilità di conoscere Davide e iniziare una chiacchierata che è poi diventata uno scambio di mail.

Ciao Davide e benvenuto su Lo Spazio Bianco. Puoi raccontare alle nostre lettrici e ai nostri lettori come nasce la tua passione per il fumetto?

La passione per il fumetto nasce quando ero piccolo e continua a crescere ancora oggi. Tutto iniziò nell’estate in cui ho compiuto sette anni, durante una vacanza al mare con mia nonna, grazie alla lettura di Devil & Hulk # 16. La copertina con quel mostro verde che prendeva a cazzotti un nemico mi affascinò completamente. Da quel momento iniziarono sempre di più a piacermi i supereroi e alla fine di quella lettura comprai subito qualche numero di Spider-Man e Batman. La mia fame di avventura cresceva, ma purtroppo le edicole del mio paese non erano adeguatamente fornite per le mie esigenze. Così diversificai le mie letture: lessi Topolino e PK, ma anche qualche manga come Berserk, Dragon Ball e Slam Dunk, che però non sentivo affini. Quelli che mi hanno sempre incuriosito di più, rimanendo un punto saldo dei miei interessi, sono i supereroi.

Con il passare degli anni, le fumetterie cominciarono a prendere piede anche nelle province, iniziando ad alimentare la mia vena collezionistica. Da quel momento, sapendo che cosa mi piaceva collezionare, ho iniziato a seguire tantissimi fumetti (forse troppi) e non ho più smesso. Negli anni, ho deciso cosa e come leggere, se seguire la “continuity” o recuperare solo le storie migliori, se leggere in spillato o in cartonato, se prendere edizioni di lusso o no…

C’è da dire che, oltre a piacermi le storie, leggere è il mio modo di rilassarmi.

Da lettore a venditore di fumetti con l’apertura di una tua fumetteria. Che cosa c’è all’origine del grande balzo che hai compiuto?

La mia passione fumettistica è legata a doppio filo alla mia passione per i videogiochi e i giocattoli, chiamati poi “action figures”, a mano a mano che crescevo. Quando avevo cinque anni, mia mamma mi chiese che cosa volessi fare nella vita e la mia risposta secca fu: “Aprire un negozio di videogiochi e fumetti”. Era il 1992 quando lo dissi, il 2010 quando lo realizzai. Aprii con incoscienza a 22 anni con tanta voglia, tante idee, tanta passione e un mutuo sulle spalle. Da quel 23 ottobre 2010 il mio Mondo Virtuale non si è mai fermato. È cambiato, si è aggiornato, evoluto, ingrandito, ma la voglia, le idee e la passione sono sempre le stesse, anzi sono ancora più forti di prima. Quindi, penso che sapessi già che questa era la mia strada, e che avrei fatto di tutto per riuscirci. Prima che diventasse una moda, prima dei social, prima di capire come andava il mondo del lavoro in generale, io avevo scelto. Sono testardo, forse questo ha aiutato. E fortunatamente i miei genitori non mi hanno detto no, anzi, mi hanno spronato a realizzare questo obiettivo. Volevo far capire agli altri che cosa piaceva a me e fare delle mie passioni un lavoro.

Per allestire il tuo negozio hai deciso di concentrarti sui supereroi Marvel e DC Comics, più alcuni brand iconici come TMNT. Quali sono i punti di forza di una scelta precisa come la tua?

Penso sia proprio la specializzazione. Credo che per un cliente sia bello andare in un negozio che ha tanti articoli di un determinato argomento e molta scelta. Io ho puntato sul mondo supereroistico ma anche su TMNT, Star Wars e film cult dal mondo prettamente americano perché è quello che mi piace ed è quello che voglio proporre ai miei clienti e amici che vengono a trovarmi. Anche tutto l’arredamento è studiato apposta perché sia tutto in tema.

Anche se in flessione rispetto a un paio di anni fa, il mercato dei manga resta il più florido. Ti penalizza il fatto di non venderne nella tua fumetteria?

Onestamente no. I manga vanno più dei comics nella massa, ma questo non toglie che gli appassionati di comics siano comunque tanti. Inoltre per loro trovare un negozio completamente dedicato al mondo a stelle e strisce non è comune. Anzi, tante volte i clienti mi ringraziano di avere così tanti comics perché nelle altre fumetterie o non li trovano o non hanno una scelta ampia. Diciamolo, nel novanta per cento dei casi i volumi americani nella fumetteria italiana sono relegati a uno scaffale impolverato e questo per mille motivi, dal non saperli raccontare, perché i negozianti stessi non li seguono, al fatto che vendono meno o hanno personaggi sconosciuti al nostro pubblico.

Io invece voglio avere tanto da offrire, da mostrare e da proporre, così da soddisfare il più possibile i miei clienti. Leggerne tanti aiuta, anche se leggerli tutti è impossibile, quindi diffidate di chi lo dice! Mondo Virtuale è la roccaforte dei comics: gli appassionati che vengono da tutta Italia a trovarmi e acquistano da me ne sono la prova e li ringrazio tantissimo.

All’inizio anche io, nel 2010, tenevo un po’ di tutto e l’ho fatto per anni, ma nel 2018 ho scelto e ho completamente eliminato quello che non mi piaceva o non mi emozionava vendere.

Scelta folle sul breve periodo ma che mi ha ripagato nel tempo, facendo conoscere me e il mio negozio a tantissime persone. Tutti i fumetti, da quelli giapponesi a quelli italiani, offrono capolavori che andrebbero letti, ma proprio per un discorso di specializzazione io ho voluto distinguermi. A ottobre festeggerò i quindici anni di attività e credo di aver trovato la mia strada e il mio modo per far capire cos’è il Mondo Virtuale.

Il core business del Mondo Virtuale è la vendita delle statue. Ci racconti quali prodotti tratti, come funziona questa fetta di mercato e perché hai deciso di orientarti in questa direzione?

Credo che “core business” sia esagerato, però si, è uno dei settori trainanti che mi hanno fatto conoscere. Non vivrei solo di statue, come non vivrei solo di fumetti o videogiochi. Tutto aiuta a portare avanti e a creare il Mondo Virtuale.

Parlando nello specifico di statue, ne vendo di varie taglie e dimensioni e grazie ai social sono conosciuto per gli unboxing delle grandi statue in resina. Sono tutte statue da collezione numerate e limitate, che hanno un forte impatto scenico e che possono essere complemento d’arredo a casa. C’è chi le mette nella stanza dei fumetti, chi in salotto, chi in ufficio, chi in taverna e potrei fare mille esempi.Ho deciso di orientarmi in questa direzione perché mi piacciono, ne ho a casa anch’io, tutti le apprezzano quando vengono a trovarmi e allora ho scelto di venderne sempre di più in negozio, vista anche la loro tiratura limitata e numerata che le rende dei pezzi ambiti e in alcuni casi prestigiosi.

Ospiti molti eventi con fumettisti italiani e internazionali. Qual è il processo organizzativo? C’è un incontro che ti è rimasto particolarmente impresso?

Il processo è molto semplice: contatto l’artista, di norma uso Instagram con tutti, poi mi accordo con lui in base alle richieste e organizzo la giornata. Noi ormai siamo rodati, abbiamo il posto dove mettere il banco con il nostro sfondo, abbiamo il nostro modo di gestire le prenotazioni cercando di snellire la fila dei clienti. Odio le file, quindi per ogni evento che facciamo cerchiamo sempre più di ridurle con fasce orarie precise comunicate ai clienti in base all’arrivo, così da non creare ingorghi. Ho avuto anche più di duecento persone in fila con Carmine Di Giandomenico, una grande persona oltre che un grandissimo artista, con anche tre ore di attesa. Dopo quell’evento ho iniziato a migliorare il tutto, così ogni appassionato è felice, perché venire a un firmacopie dev’essere un bel momento e non una fonte di stress.

Quali sono gli aspetti più belli e interessanti della gestione di una fumetteria?

Essendo il mio lavoro e la mia passione, l’aspetto più bello è quello di restare sempre sul pezzo! Le nuove uscite, i preordini in anteprima, le informazioni che si possono avere da artisti, ditte e insider rendono il mio lavoro sempre interessante e divertente. Ma attenzione, avere una fumetteria non è semplice come sembra e non è il lavoro della vita come molti pensano da fuori. Basta guardare quante fumetterie aprono e chiudono nel giro di pochi anni. La concorrenza è tanta e i costi per avere qualcosa per conto proprio sono impegnativi. Bisogna anche saperlo fare e avere bravura e fortuna, in egual misura.

Ci sono dei punti deboli nella vendita dei fumetti e del merchandise? Sono possibili dei miglioramenti?

Inizio con una risposta banale: se costasse tutto meno, si venderebbe più. Penso che sia anche normale pensarlo, ma non è solo questo. Noto nelle persone poco esperte del settore molta ignoranza per quanto riguarda il valore di un determinato oggetto/fumetto: si guarda solo al lato economico, non a quello che un prodotto può darti o alla valorizzare del lavoro alla base della sua realizzazione. Quindi una maggiore consapevolezza sul perché un prodotto ha un determinato prezzo aiuterebbe.

Altra cosa invece, quasi opposta, è il valore che quell’articolo può avere in futuro, il cosiddetto investimento. Troppe volte la gente non compra un pezzo perché lo vuole, ma lo compra pensando che domani il suo valore salirà. Il che non è sbagliato, ma non dovrebbe essere l’unico motivo che spinge all’acquisto. Se si riuscisse a sensibilizzare di più gli acquirenti, sarebbe già un passo avanti.

Il Mondo Virtuale è molto seguito sui social grazie alla tua attività su Instagram, YouTube, TikTok e Facebook. Quanto i nuovi sistemi di comunicazione incrementano le vendite dei fumetti e degli altri prodotti?

I social hanno cambiato tutto, nel bene e nel male. Se hai un’attività di qualsiasi tipo devi essere sui social. Devi trovare il tuo spazio online, creare la tua identità social per riuscire a comunicare al meglio quello che la tua attività rappresenta. Ovviamente anche noi abbiamo il nostro sito internet per gli acquisti online, a cui tutti vengono rimandati quando visualizzano uno dei post pubblicati sui nostri social. Questo ha indubbiamente i suoi vantaggi: se più persone ti seguono, è più facile trovare un acquirente. Però preferisco sempre l’acquisto in negozio, dove i clienti vengono e scambiano anche quattro chiacchiere. Ho ampliato la fumetteria anche per rendere quasi un’esperienza venirci.

A spanne, ti impegna di più il lavoro in negozio (relazionarti con i clienti e i fornitori, allestire le mensole…) o l’attività social?

Entrambe. Io e mio fratello Isacco facciamo tutto da soli, dalla gestione del negozio agli ordini e spedizioni, ma anche pulizia e mantenimento. Anche per quanto riguarda i social facciamo tutto noi: giriamo e montiamo i video, scattiamo le foto e pubblichiamo i post. Facciamo tutto nel nostro modo, anche rudimentale certe volte ma sicuramente personale e autentico, ed è forse anche per quello che piace a chi ci segue. Quindi l’impegno lo mettiamo su tutto al duecento per cento!

Infine, una domanda di rito: puoi svelarci i tuoi progetti futuri per il Mondo Virtuale?

Non hai idea di quante cose mi piacerebbe fare, come il progetto di negozio fantasmagorico che unirebbe tante cose in un unico posto, ma anche nuovi progetti social, video ed eventi.

Sicuramente il prossimo evento sarà il Batman Day del 20 settembre 2025.

Quest’anno sarò anche al Lucca Comics & Games per quattro giorni come creator, quindi mi vedrete bazzicare tra i vari luoghi della fiera insieme a mia moglie.

Ci sono tanti progetti, alcuni ancora top secret, ma che verranno svelati presto! Tutto fatto dando sempre la priorità alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio, che vengono sempre prima di tutto!

Grazie Davide per la disponibilità.

Grazie dell’intervista, vi aspetto in negozio e vi lascio con il mio hashtag #iosonounvirtuale

Un grazie anche ad Andrea Cecchetto, che ha creato l’occasione di incontro.

Intervista realizzata dal vivo e via mail a metà luglio 2025.

DAVIDE MAGARAGGIA

Davide Magaraggia è il proprietario del Mondo Virtuale. Appassionato e collezionista da tutta la vita, aprire il negozio era il suo sogno fin da bambino. Nel 2010 ci è riuscito e adesso vende le sue passioni. Ama videogiochi di tutti i tipi e di tutte le epoche: ha giocato e collezionato tutte le console uscite sul mercato e quanti più giochi possibili. L’altra sua passione principale sono i fumetti supereroistici di Marvel e DC Comics. Adora i supereroi e tutto il loro mondo, da quello che rappresentano all’impatto socio-culturale che hanno avuto negli anni su grandi e piccini. Trova interessante anche tutto il processo produttivo che sta dietro la realizzazione di un albo.

Ha un canale YouTube dove, tra unboxing di statue, action figures, limited edition di videogiochi, consigli sui fumetti, recensioni di film e molto altro, porta tantissimi video e short al mese. È anche attivissimo su Instagram e TikTok, collabora con le scuole, organizzando incontri in cui parla con i bambini dei messaggi positivi che i supereroi possono trasmettere. Grazie alle sue attività ha avuto la possibilità di essere ospite a vari eventi del settore e collabora con molte ditte ed eventi. (Fonte: http://www.mondovirtuale.net)