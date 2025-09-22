Spider-Man: Brand New Day – Incidente sul set, lieve commozione per Tom Holland

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, un incidente ha coinvolto l’attore Tom Holland e una donna, presumibilmente una controfigura, nel corso della lavorazione di una sequenza di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri.

Le riprese sono state interrotte dopo che l’attore è stato ricoverato in ospedale e curato per quella che viene descritta come una “lieve commozione cerebrale”, e una fonte vicina alla produzione riferisce che Holland si prenderà una pausa “per precauzione”, specificando che tornerà a girare il film tra un paio di giorni.

L’infortunio si è verificato durante uno stunt finito male, che ha coinvolto anche la controfigura. Fonti indicano a Deadline che una riunione per aggiustare il calendario delle riprese si terrà nelle prossime ore. L’incidente, accaduto presso i Leavesden Studios di Watford, porterà a una investigazione da parte del Health and Safety Executive, ente britannico preposto alla sicurezza e alla regolamentazione dei luoghi di lavoro.