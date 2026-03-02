Sony e la scommessa animata di Venom

Venom

È ormai di qualche giorno fa l’annuncio, da parte della Sony, della messa in lavorazione di un film animato su Venom che sarà diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, fautori del rilancio del franchise horror di Final Destination. La notizia, arrivata in maniera alquanto inaspettata, è una indiretta conferma che la major punta a effettuare una ripartenza con i personaggi facenti parte del portfolio legato all’arrampicamuri, iniziando da quello che più ha avuto successo al box office, anche se non dal punto di vista della qualità narrativa.

Venom nella versione della serie animata degli anni ’90 di Spider-Man.

È proprio su questo frangente che la Sony forse tenterà un nuovo approccio verso l’alter ego di Eddie Brock, visto che è noto come la divisione animata dello studios superi di gran lunga la produzione delle pellicole live-action, come ha dimostrato il grande riscontro di critica e pubblico avuto dai recenti adattamenti dell’Uomo Ragno, che stanno generando anche la realizzazione di alcuni spin-off.

È probabile, comunque, che ci vorrà del tempo prima di vedere effettivamente sul grande schermo questa versione animata dell’anti-eroe Marvel, visto che i dettagli sulla produzione del progetto sono ancora fumosi e non vi è al momento alcuno sceneggiatore coinvolto in maniera ufficiale. Da questo punto di vista la cosa può avere un deciso effetto positivo, in quanto la pochezza della qualità all’interno delle versioni live-action di Morbius, Kraven e dello stesso Venom, era dovuta soprattutto a una certa velocità produttiva intrapresa dalla major, più concentrata a spremere come un limone le IP e a creare franchise che a determinare con calma e dettagli come portare sul grande schermo questi villain.

Hilo

Mediawan Kids & Family, Submarine e la canadese Sinking Ship Entertainment stanno collaborando per un adattamento cinematografico della serie di graphic novel Hilo di Judd Winick.

Il graphic novel segue un misterioso ragazzo che precipita sulla Terra e inizia un viaggio alla scoperta della sua vera identità. L’obiettivo a lungo termine delle società è quello di creare un’animazione 3D di alta qualità per un pubblico di famiglie, partendo dalla proprietà intellettuale di Hilo e trasformandola in un franchise globale.

Siamo sempre stati grandi fan di Sinking Ship. Amiamo l’ambizione dei loro contenuti e la loro continua ricerca di innovazione. Unendo le nostre forze, stiamo dando vita a competenze creative e produttive complementari per tradurre il mondo del graphic novel Hilo sullo schermo e per un nuovo pubblico – ha dichiarato Julien Borde, Presidente di Mediawan Kids & Family.

The Saddle Club

France Télévisions, Rai e ZDF nei giorni scorsi hanno annunciato di avere co-commissionato l’adattamento televisivo di The Saddle Club, tratto dai libri di Bonnie Bruant e franchise letterario già trasposto alcuni anni fa in una serie live-action australiana. Frog Box di Parigi e Red Monk Studio di Milano stanno realizzando la serie in collaborazione con Studio Moshi e ZDF Studios. Superights si occuperà della distribuzione internazionale.

I libri di Bryant hanno venduto oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo e sono incentrati su tre amiche durante una estate in un camping tra natura ed equitazione in cui viene evidenziato il profondo legame tra bambini e cavalli. L’adattamento della serie sarà rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni, con Karin Kempf alla regia, ed è ambientato nel mondo di Pine Hollow Stables.

Cinebrevi

L’attrice Milly Alcock, che per i DC Studios interpreta Supergirl, ha ricevuto il Rising Star Award al G’Day USA Arts Gala 2026, che si è svolto il 26 febbraio al The Lot at Formosa di Hollywood.