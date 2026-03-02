Sony e la scommessa animata di Venom

Venom
È ormai di qualche giorno fa l’annuncio, da parte della Sony, della messa in lavorazione di un film animato su Venom che sarà diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein, fautori del rilancio del franchise horror di Final Destination. La notizia, arrivata in maniera alquanto inaspettata, è una indiretta conferma che la major punta a effettuare una ripartenza con i personaggi facenti parte del portfolio legato all’arrampicamuri, iniziando da quello che più ha avuto successo al box office, anche se non dal punto di vista della qualità narrativa.
È proprio su questo frangente che la Sony forse tenterà un nuovo approccio verso l’alter ego di Eddie Brock, visto che è noto come la divisione animata dello studios superi di gran lunga la produzione delle pellicole live-action, come ha dimostrato il grande riscontro di critica e pubblico avuto dai recenti adattamenti dell’Uomo Ragno, che stanno generando anche la realizzazione di alcuni spin-off.
È probabile, comunque, che ci vorrà del tempo prima di vedere effettivamente sul grande schermo questa versione animata dell’anti-eroe Marvel, visto che i dettagli sulla produzione del progetto sono ancora fumosi e non vi è al momento alcuno sceneggiatore coinvolto in maniera ufficiale. Da questo punto di vista la cosa può avere un deciso effetto positivo, in quanto la pochezza della qualità all’interno delle versioni live-action di Morbius, Kraven e dello stesso Venom, era dovuta soprattutto a una certa velocità produttiva intrapresa dalla major, più concentrata a spremere come un limone le IP e a creare franchise che a determinare con calma e dettagli come portare sul grande schermo questi villain.
Hilo
Mediawan Kids & Family, Submarine e la canadese Sinking Ship Entertainment stanno collaborando per un adattamento cinematografico della serie di graphic novel Hilo di Judd Winick.
Il graphic novel segue un misterioso ragazzo che precipita sulla Terra e inizia un viaggio alla scoperta della sua vera identità. L’obiettivo a lungo termine delle società è quello di creare un’animazione 3D di alta qualità per un pubblico di famiglie, partendo dalla proprietà intellettuale di Hilo e trasformandola in un franchise globale.
Siamo sempre stati grandi fan di Sinking Ship. Amiamo l’ambizione dei loro contenuti e la loro continua ricerca di innovazione. Unendo le nostre forze, stiamo dando vita a competenze creative e produttive complementari per tradurre il mondo del graphic novel Hilo sullo schermo e per un nuovo pubblico – ha dichiarato Julien Borde, Presidente di Mediawan Kids & Family.
The Saddle Club
France Télévisions, Rai e ZDF nei giorni scorsi hanno annunciato di avere co-commissionato l’adattamento televisivo di The Saddle Club, tratto dai libri di Bonnie Bruant e franchise letterario già trasposto alcuni anni fa in una serie live-action australiana. Frog Box di Parigi e Red Monk Studio di Milano stanno realizzando la serie in collaborazione con Studio Moshi e ZDF Studios. Superights si occuperà della distribuzione internazionale.
I libri di Bryant hanno venduto oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo e sono incentrati su tre amiche durante una estate in un camping tra natura ed equitazione in cui viene evidenziato il profondo legame tra bambini e cavalli. L’adattamento della serie sarà rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni, con Karin Kempf alla regia, ed è ambientato nel mondo di Pine Hollow Stables.
Cinebrevi
L’attrice Milly Alcock, che per i DC Studios interpreta Supergirl, ha ricevuto il Rising Star Award al G’Day USA Arts Gala 2026, che si è svolto il 26 febbraio al The Lot at Formosa di Hollywood.