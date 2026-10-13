Sherlock Holmes e i misteri di Londra Vol. 1: l’indagine ha inizio

La chiave più giusta per leggere Sherlock Holmes e i misteri di Londra – L’annegata del Tamigi è pensarlo non tanto come un racconto di Sherlock Holmes quanto una nuova storia ambientata nell’universo in cui si muove il famoso investigatore ideato da Arthur Conan Doyle.

Jean Pierre Pécau costruisce un’avventura che parte dal ritrovamento del corpo di una bambina nel Tamigi e si allarga rapidamente fra Londra e Parigi, maschere misteriose, anarchici, aristocratici, artisti e malavita. Più che concentrarsi su un meccanismo giallo rigoroso, il volume preferisce costruire un mondo: una Londra vittoriana ricca, cupa e popolata da personaggi realmente esistiti.

Il questo il fumetto dà il meglio. I numerosi richiami a Doyle – dal ritorno di Holmes dopo Reichenbach al colonnello Moran, da Maiwand a Charles Augustus Milverton – mostrano una conoscenza autentica del canone e, soprattutto, recuperano alcuni aspetti meno rassicuranti del detective: il suo rapporto ambiguo con la legge, la sua personale idea di giustizia, la disponibilità a muoversi in una zona grigia quando lo ritiene necessario.

La ricchezza dell’ambientazione è però anche il limite dell’opera. Le suggestioni sono moltissime e talvolta sembrano accumularsi più che confluire, mentre l’indagine resta ancora sospesa: questo primo volume prepara il terreno più di quanto chiuda davvero il mistero.

Sul piano visivo, Michel Suro convince soprattutto quando deve far vivere l’epoca: Londra, il Tamigi, i vicoli, gli interni e le scene corali sono ricostruiti con grande attenzione. Meno convincenti alcuni volti, talvolta troppo uniformi, e uno Sherlock Holmes forse eccessivamente impeccabile e cinematografico rispetto alla figura più asciutta e nervosa della tradizione. La colorazione di Scarlett, invece, è notevole: verdi, blu, grigi e bruni restituiscono perfettamente la nebbia e l’umidità della Londra vittoriana.

Un fumetto affascinante, elegante e ricco di riferimenti, che convince soprattutto come pastiche storico-doyleano. Il mistero resta aperto, lasciando al seguito il compito di dare un senso compiuto alla grande quantità di suggestioni disseminate in questo primo capitolo.

Abbiamo parlato di:

Sherlock Holmes e i misteri di Londra – L’annegata del Tamigi

Jean Pierre Pécau, Michel Suro, Scarlett

Traduzione di Giovanni Zucca

Sergio Bonelli Editore, agosto 2026

56 pagine, cartonato, a colori, 19,00€

ISBN: 9791256292516