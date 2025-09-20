Serie tv su Barb Wire in lavorazione prodotta da Pamela Anderson

Deadline riporta che l’attrice Pamela Anderson ha lanciato, assieme ai figli Brandon Thomas Lee e Dylan Jagger Lee, una nuova società di produzione denominata And-her-Sons Productions, il cui primo progetto sarà uno show televisivo su Barb Wire, personaggio della Dark Horse protagonista di una serie a fumetti nei primi anni ’90.

La stessa Anderson fu l’interprete di un adattamento prodotto da Universal Pictures nel 1996 e che si rivelò un clamoroso flop al box office. La serie televisiva sarà incentrata sulle vicende di Barbara Kopetski alias Barbv Wire, una tenacia e spietata cacciatrice di taglie per le strade di Steel Harbor. Armata del suo arsenale, della sua motocicletta e di un atteggiamento irremovibile, Barb è disposta a riparare qualsiasi torto a Steel Harbor, se il prezzo è giusto.

L’attrice non sarà la protagonista del serial, ma è presto per dire se avrà un ruolo o se comparirà in altre vesti, secondo quanto affermano le fonti citate dal sito. La serie a fumetti venne lanciata nel 1993 tramite un albo speciale e successivamente da una collana regolare composta da 9 numeri tra il 1994 e il 1995, oltre a un reboot nel 2015.

Mike Richardson e Keith Goldberg parteciperanno al progetto in veste di produttori esecutivi insieme ai due figli della Anderson.