Serie tv su Barb Wire in lavorazione prodotta da Pamela Anderson

La cacciatrice di taglie dei fumetti Dark Horse tornerà in una nuova serie televisiva prodotta dall'attrice che la interpretò nel 1996.
Carlo Coratelli
Deadline riporta che l’attrice Pamela Anderson ha lanciato, assieme ai figli Brandon Thomas Lee e Dylan Jagger Lee, una nuova società di produzione denominata And-her-Sons Productions, il cui primo progetto sarà uno show televisivo su Barb Wire, personaggio della Dark Horse protagonista di una serie a fumetti nei primi anni ’90.

La stessa Anderson fu l’interprete di un adattamento prodotto da Universal Pictures nel 1996 e che si rivelò un clamoroso flop al box office. La serie televisiva sarà incentrata sulle vicende di Barbara Kopetski alias Barbv Wire, una tenacia e spietata cacciatrice di taglie per le strade di Steel Harbor. Armata del suo arsenale, della sua motocicletta e di un atteggiamento irremovibile, Barb è disposta a riparare qualsiasi torto a Steel Harbor, se il prezzo è giusto.

L’attrice non sarà la protagonista del serial, ma è presto per dire se avrà un ruolo o se comparirà in altre vesti, secondo quanto affermano le fonti citate dal sito. La serie a fumetti venne lanciata nel 1993 tramite un albo speciale e successivamente da una collana regolare composta da 9 numeri tra il 1994 e il 1995, oltre a un reboot nel 2015.

Mike Richardson e Keith Goldberg parteciperanno al progetto in veste di produttori esecutivi insieme ai due figli della Anderson. 

